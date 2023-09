NASA-kapsule gaan land in Utah-woestyn met die grootste asteroïdemonsters wat ooit versamel is

’n NASA-kapsule is geskeduleer om Sondag in die Utah-woestyn te land, wat die grootste asteroïdemonsters wat nog ooit versamel is, meebring. Die Osiris-Rex-sonde, wat in 2016 gelanseer is, het op die asteroïde Bennu geland en ongeveer nege onse stof van sy oppervlak versamel. Wetenskaplikes is gretig om die monster te bestudeer om 'n beter begrip te kry van die vorming van ons sonnestelsel en hoe die aarde bewoonbaar geword het. Die monster sal ook insig gee in die tipes asteroïdes wat 'n bedreiging vir die aarde kan inhou.

NASA-administrateur Bill Nelson het die monster-terugkeer beskryf as "histories" en vergelykbaar met die Apollo-maanrotse wat na die aarde teruggekeer is. Die terugkeer van die kapsule sal 'n gevaarlike maneuver behels, met 'n vurige afdraande deur die aarde se atmosfeer. Die kapsule sal sy afkoms vertraag met twee valskerms, met die potensiaal vir 'n "harde landing" as hulle nie reg ontplooi nie. Indien suksesvol, sal die monster na NASA se Johnson Space Centre in Houston, Texas, vervoer word.

Die wetenskaplike gemeenskap wag gretig op die resultate van die ontleding van die monster, wat op 'n nuuskonferensie op 11 Oktober aangekondig sal word. Die meerderheid van die monster sal bewaar word vir toekomstige studie, terwyl 'n gedeelte vir onmiddellike eksperimente gebruik sal word. Sommige van die monster sal ook na Japan en Kanada gestuur word, wat in die sending saamgewerk het.

Die studie van asteroïdes is van kardinale belang om die vorming en evolusie van die sonnestelsel te verstaan. Wetenskaplikes glo dat asteroïdes organiese materiaal en moontlik water na die aarde gelewer het, wat bygedra het tot die ontwikkeling van lewe. Bennu, veral, is van belang weens sy ryk koolstofsamestelling en die teenwoordigheid van watermolekules wat in minerale opgesluit is. Om Bennu se samestelling te verstaan, kan ook belangrik wees vir toekomstige pogings om die risiko van 'n asteroïdebotsing met die Aarde te verminder.

Bronne: NPR, Space.com