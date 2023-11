Revolusionerende ruimteverkenning: die krag van gevorderde elektriese aandrywingstelsel (AEPS)

NASA en die lugvaartmaatskappy Aerojet Rocketdyne het onlangs 'n belangrike mylpaal in ruimteverkenning bereik. Die Gevorderde Elektriese Aandryfstelsel (AEPS) het kwalifikasietoetse suksesvol geslaag, wat sy posisie as die kragtigste elektriese aandrywer wat tans in produksie is, verstewig.

AEPS gebruik geïoniseerde xenongas as dryfmiddel, wat 'n duidelike voordeel bo tradisionele chemiese aandrywing bied. Met 'n kapasiteit van 12 kilowatt, het AEPS die potensiaal om meer as 1,330 XNUMX LED-gloeilampe te dryf. Hierdie verhoogde kragvermoë maak onbeperkte moontlikhede oop vir toekomstige ruimtemissies, wat ruimtetuie verder en vinniger laat reis.

Een merkwaardige aspek van AEPS is hoe dit verskil van konvensionele aandrywingstelsels. In plaas daarvan om op die onmiddellike energie van vloeibare dryfmiddels staat te maak, gebruik AEPS ioonaandrywing, wat 'n duidelike blou uitlaatpluim tot gevolg het. Alhoewel dit dalk nie onmiddellike uitbarstings van energie bied nie, bied die stelsel aansienlik langer duur en verhoogde doeltreffendheid, wat dit perfek maak vir uitgebreide ruimtemissies.

NASA se komende Gateway-ruimtestasie sal baat vind by die integrasie van AEPS. Drie AEPS-stuwers sal op die stasie se krag- en voortstuwingselement gemonteer word, wat die stasie in staat sal stel om sy wentelbaan om die Maan te behou, hoëspoed-kommunikasie met die aarde te bewerkstellig en die hele buitepos aan te dryf. Geskeduleer vir bekendstelling in 2025, sal Gateway 'n belangrike rol speel in NASA se Artemis-sendings na die maan-suidpool.

Terwyl AEPS tans aangepas is vir Gateway se spesifieke vereistes, dui die veelsydigheid daarvan op potensiële toepassings vir diepruimtemissies in die toekoms. Dit is belangrik om daarop te let dat AEPS 'n beduidende sprong vorentoe in elektriese aandryftegnologie verteenwoordig, maar dit is nie die enigste opsie wat beskikbaar is nie. Kern elektriese aandrywing (NEP), wat 'n kernreaktor gebruik om stukrag op te wek, bied 'n alternatief vir sonkrag-aangedrewe stelsels soos AEPS.

NASA het 'n rekord van die gebruik van elektriese aandrywing in diepruimtemissies, met die Dawn-sending na Ceres en Vesta wat die eerste is wat 'n ioonaandrywingstelsel gebruik. Meer onlangs het die Psyche-sending, wat in Oktober 2021 van stapel gestuur is, sonkrag-elektriese aandrywing gebruik vir sy reis om asteroïde 16 Psyche te ondersoek, wat 'n verbysterende afstand van 3.6 miljard kilometer aflê.

Die suksesvolle kwalifikasie van AEPS bring hernieude optimisme vir die toekoms van elektriese aandrywingstelsels. Soos vooruitgang in tegnologie voortduur, hou oplossings soos AEPS die potensiaal in om die mensdom verder in die kosmos te dryf, nuwe wetenskaplike grense te ontsluit en die weg te baan vir buitengewone ontdekkings.

FAQ

Hoe werk die Advanced Electric Propulsion System (AEPS)?

AEPS gebruik geïoniseerde xenongas as dryfmiddel, wat deur 'n elektriese veld versnel word om stukrag op te wek. Hierdie ioonaandrywingmetode bied groter doeltreffendheid en langer duur in vergelyking met tradisionele chemiese aandrywing.

Wat is die doel van AEPS in NASA se Gateway-ruimtestasie?

AEPS sal op Gateway se krag- en voortstuwingselement gemonteer word om te help om die stasie se wentelbaan om die Maan te handhaaf, kommunikasie met die Aarde te bewerkstellig en krag aan die hele buitepos te verskaf.

Wanneer sal NASA se Gateway-ruimtestasie gelanseer word?

Die bekendstelling van Gateway word in 2025 verwag. Dit sal dien as 'n deurslaggewende deel van NASA se Artemis-sendings na die maan-suidpool.

Watter ander elektriese aandryftegnologieë is beskikbaar?

Benewens sonkrag-elektriese aandrywingstelsels soos AEPS, is kernelektriese aandrywing (NEP) 'n alternatief wat 'n kernreaktor gebruik om stukrag op te wek. Albei opsies het unieke voordele en toepassings in ruimteverkenning.

Is elektriese aandrywing in vorige diepruimtemissies gebruik?

Ja, NASA se Dawn-sending na Ceres en Vesta was die eerste wat 'n ioonaandrywingstelsel gebruik het. Die Psyche-sending, wat in 2021 van stapel gestuur is, gebruik ook sonkrag-elektriese aandrywing vir sy reis na asteroïde 16 Psyche.