Die raaisel van ontbrekende middelgroot eksoplanete: nuwe perspektiewe en moontlike verklarings

Sterrekundiges het eksoplanete met groot teleskope bestudeer, en hulle het 'n interessante ontdekking gemaak: 'n aansienlike afwesigheid van middelgroot eksoplanete in die ruimte. Terwyl daar tans meer as 5,500 1.75 bevestigde eksoplanete is, met duisende meer wat hersien word, glo sterrekundiges dat daar baie meer triljoene planete in die heelal behoort te wees. Hierdie vermiste groep eksoplanete val tussen super-aarde, wat tot XNUMX keer die grootte van die aarde is, en mini-Neptunes, wat dubbel tot verviervoudig die grootte van die aarde is.

Die afwesigheid van middelgroot eksoplanete het onlangs die fokus geword van 'n studie wat in The Astronomical Journal gepubliseer is. Die navorsingspan, onder leiding van Jessie Christiansen, ’n navorsingswetenskaplike by die Infrarooi Verwerking en Analise Sentrum by Caltech, het twee sterreswerms in die Melkweg ondersoek met behulp van data van NASA se Kepler-ruimteteleskoop. Hierdie sterreswerms, bekend as Praesepe en Hyades, het waardevolle insigte verskaf oor die eienaardige grootte gaping wat in die middelgrootte eksoplaneetkategorie waargeneem is.

Die span het twee moontlike verklarings vir hierdie leemte voorgestel. Eerstens stel hulle voor dat sekere mini-Neptunes mettertyd eintlik kan krimp. As 'n planeet nie genoeg massa en gravitasiekrag het nie, kan sy atmosfeer geleidelik verlore gaan as gevolg van straling wat uit sy kern uitgestraal word, wat veroorsaak dat dit krimp tot die grootte van 'n super-aarde. Hierdie proses sal waarskynlik ongeveer 1 miljard jaar in 'n planeet se lewe plaasvind.

Alternatiewelik stel die navorsers die invloed van fotoverdamping voor. Hierdie verskynsel vind plaas gedurende 'n planeet se eerste 100 miljoen jaar wanneer sy atmosfeer deur die bestraling van sy gasheerster weggewaai word. Dit kan vergelyk word met om 'n haardroër na 'n ysblokkie te rig. Die span leun na die eerste verduideliking, aangesien die sterstelsels wat waargeneem is, na raming 600 tot 800 miljoen jaar oud is, en as fotoverdamping die oorsaak was, sou dit waarskynlik veel vroeër plaasgevind het.

Om die raaisel van die vermiste middelgroot eksoplanete finaal te ontrafel, sal verdere studies en waarnemings nodig wees. Wetenskaplikes sal opvolgnavorsing moet doen om die bevindinge van hierdie studie te bekragtig of te weerlê en lig te werp op die ware aard van die groottegaping in die middelgrootte eksoplaneetbevolking.

FAQ

V: Wat is eksoplanete?



A: Eksoplanete is planete wat om ander sterre as die Son wentel.

V: Wat is die grootte gaping in middelgroot eksoplanete?



A: Die grootte gaping verwys na die afwesigheid van eksoplanete wat ongeveer 1.5 tot 2 keer die grootte van die aarde is, wat tussen super-aarde en mini-Neptunes val.

V: Wat is super-Aardes en mini-Neptunes?



A: Super-aarde is eksoplanete wat tot 1.75 keer die grootte van die aarde is, terwyl mini-Neptunes dubbel tot verviervoudig die grootte van die aarde is.

V: Wat is die moontlike verklarings vir die vermiste middelgroot eksoplanete?



A: Die twee hoofhipoteses is dat sommige mini-Neptunes mettertyd krimp as gevolg van die verlies van hul atmosfeer, of dat fotoverdamping, waar 'n planeet se atmosfeer deur die bestraling van sy gasheerster weggewaai word, 'n rol speel.

V: Watter verdere navorsing is nodig om die grootte gaping te verstaan?



A: Bykomende studies en waarnemings word vereis om die bevindinge van hierdie navorsing te bekragtig en verdere insigte te verskaf oor die vermiste middelgrootte eksoplanete.