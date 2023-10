NASA stel nog nooit-voor-gesiene foto's van Saturnus se maanpan vry nie

NASA het nuwe beelde van een van Saturnus se mane, Pan, gedeel, wat sy unieke kenmerke met verskeie kosgeregte vergelyk. Die foto's is deur die Cassini-ruimtetuig geneem en onthul die maan in ongekende detail. Die rif om Pan se ewenaar gee dit 'n kenmerkende "bolletjie"-vorm, soortgelyk aan 'n ander maan genaamd Atlas. Pan wentel om Saturnus van binne 'n gaping in een van die planeet se ringe en voltooi 'n wentelbaan elke 13.8 uur op 'n hoogte van 83,000 XNUMX myl.

Die beelde beeld verskillende perspektiewe van Pan uit, met een wat van bo af lyk en die ander van onder. Hierdie variasie in hoeke het plaasgevind toe die Cassini-ruimtetuig binne 15,300 XNUMX myl van die maan verbygegaan het, wat die tuig se naaste ontmoeting ooit met Pan was.

Pan is die eerste keer ontdek deur MR Showalter, wat beelde gebruik het wat deur die Voyager 2-ruimtetuig vasgevang is. Tans is dit bekend dat Saturnus 145 mane het, soos erken deur die Internasionale Astronomiese Unie. In Mei vanjaar het 'n span wetenskaplikes onder leiding van Edward Ashton 'n bykomende 62 mane ontdek. Die instroming van nuutontdekte mane het gelei tot die aanneming van name uit verskeie mitologieë buite Grieks-Romeinse, soos Galliese, Inuit- en Noorse verhale.

NASA brei uit dat Pan, vernoem na die Griekse god van die natuur en die woud, 'n sater is, wat soos 'n man met die agterpote en hoewe van 'n bok lyk.

Hierdie fassinerende beelde verskaf waardevolle insigte in die samestelling en kenmerke van Saturnus se maan, Pan, wat ons begrip van die diverse en komplekse aard van die sonnestelsel verder verbeter.

