NASA stel Space Tech Catalyst-prys bekend om betrokkenheid en diversiteit te bevorder

NASA se Direktoraat vir Ruimtetegnologie-sending (STMD) het 'n nuwe inisiatief bekendgestel wat daarop gemik is om sy netwerk van navorsers uit te brei en doeltreffende betrokkenheidsbenaderings binne sy vroeë-stadium-innovasies en vennootskappe (ESIP)-portefeulje te bevorder. Die NASA Space Tech Catalyst-prys poog om erkenning te gee aan individue en organisasies wat suksesvol onderverteenwoordigde en diverse ruimtetegnologie-innoveerders, navorsers, tegnoloë en entrepreneurs betrek het.

Die doel van hierdie inisiatief is om uitreikpogings te verbeter, hindernisse tot toetrede te verminder en voorstelle van hoë gehalte van 'n diverse poel navorsers te lok. Deur diversiteit te bevorder, hoop NASA om innovasie in ruimtetegnologie aan te dryf, wat lei tot beter navorsing, dieper ontdekkings en prestasies in menslike ruimtevlug.

Die wenners van die prys sal $25,000 XNUMX elk ontvang, en die groep wenners sal uitgenooi word na 'n persoonlike geleentheid by NASA se Goddard Space Flight Centre in Maryland. Tydens hierdie geleentheid beoog NASA om die beste praktyke in die industrie te leer om 'n diverse gemeenskap van ruimtetegnologie-professionele mense te betrek en te bou. Hierdie kennis sal toekomstige NASA-planne inlig en vennootskapspotensiaal bevorder.

Die prys is oop vir individue, onderwysers, mentors, universiteite, niewinsorganisasies, besighede en ander organisasies. Belangstellende aansoekers moet registreer en 'n indieningsvorm op die kompetisiewebwerf invul. Hulle moet ook verwysings verskaf en 'n kort video indien wat hul huidige betrokkenheidsbenaderings verduidelik, struikelblokke wat hulle aangespreek het en hoe NASA se belegging hul werk sal bevorder.

Die agentskap is op soek na 'n netwerk van NASA-ruimtetegnologiekampioene wat befondsingsgeleenthede aan hul gemeenskappe en nuwe idees na NASA sal bring. Deur saam te werk met individue en organisasies wat reeds betrokke is by onderverteenwoordigde groepe, hoop NASA om sy toekomstige betrokkenheid en kapasiteitsboupogings te verbeter.

Belangstellende individue en organisasies kan teen 8 Februarie 2024 aanlyn registreer en moet hul aansoeke teen 22 Februarie 2024 indien.

Bron: NASA

Definisies:

– Direktoraat Ruimtetegnologiesending (STMD): Die organisasie binne NASA wat verantwoordelik is vir die ontwikkeling van transformerende ruimtetegnologieë.

– Vroeë-stadium innovasies en vennootskappe (ESIP): 'n Portefeulje onder STMD wat vroeë-stadium navorsing en ontwikkeling in ruimtetegnologie ondersteun en bevorder.

Bronne:

– NASA: www.spacetechcatalystprize.org