NASA se OSIRIS-REx-kapsule gaan land met asteroïdemonster

NASA se OSIRIS-REx-kapsule is geskeduleer om Sondag 'n valskermlanding in die Utah-woestyn te maak, wat die einde van sy sewe jaar lange sending aandui. As die landing suksesvol is, sal dit die derde en grootste asteroïdemonster wees wat nog ooit na die aarde gebring is.

Die OSIRIS-REx-sending, wat in September 2016 in samewerking met die Universiteit van Arizona van stapel gestuur is, was daarop gemik om monsters te versamel van Bennu, 'n naby-aarde asteroïde ryk aan koolstof. Na vier jaar het die kapsule suksesvol op Bennu se oppervlak beland en ongeveer 250 gram stof versamel.

NASA-wetenskaplike Amy Simon het die komende monster-terugkeer as "histories" beskryf en daarop gewys dat dit die grootste monster sal wees wat teruggebring is sedert die Apollo-maan rotse. Daar word verwag dat die monsters waardevolle insigte sal verskaf oor die vorming van ons sonnestelsel en die bewoonbaarheid van die Aarde.

Die veilige landing van die kapsule word as riskant beskou, maar sendingbestuurders by NASA is optimisties oor 'n "kol-aan"-aanslag. Die suksesvolle terugkeer van die asteroïdemonster sal 'n beduidende prestasie vir die missie en vir toekomstige asteroïde-eksplorasie wees.

