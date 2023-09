NASA voorspel die kans dat asteroïde Bennu die aarde sal tref, wat 'n gebied so groot soos Texas kan raak

NASA-wetenskaplikes het kommer uitgespreek oor die moontlikheid dat asteroïde Bennu in die toekoms met die aarde sal bots, wat 'n potensiële bedreiging inhou vir 'n gebied so groot soos Texas. Bennu is 'n Naby-Aarde-voorwerp (NEO) wat ongeveer elke ses jaar by die planeet verbygaan en is sedert sy ontdekking in September 1999 onder waarneming.

Volgens kenners is daar 'n kans dat Bennu deur 'n "swaartekrag-sleutelgat" kan gaan, sy baan kan verander en dit op 'n botsingskoers met die Aarde plaas in die jaar 2182. 'n Onlangse studie wat deur die OSIRIS-REx-wetenskapspan gedoen is, dui daarop dat Bennu het 'n kans van 0.037% (1 uit 2,700 2135) om die aarde te tref, afhangende van sy volgende verbyvlug in XNUMX.

Die massa en grootte van die Bennu-asteroïde is aansienlik kleiner in vergelyking met die asteroïde wat die uitsterwing van die dinosourusse 66 miljoen jaar gelede veroorsaak het. Bennu is slegs een derde van 'n myl wyd, ongeveer die grootte van drie stadsblokke. Ten spyte van sy kleiner grootte, sal die impak van Bennu op Aarde 'n energie vrystel wat gelykstaande is aan 1,200 24 megaton, wat XNUMX keer kragtiger is as enige mensgemaakte kernwapen.

Davide Farnocchia, die studieleier van die Sentrum vir Naby-Aarde-objekstudies, het kommentaar gelewer oor die akkuraatheid van die asteroïde se trajekberekeninge. Die OSIRIS-REx-data het meer presiese inligting verskaf, wat wetenskaplikes in staat stel om die grense van hul modelle te toets en die toekomstige trajek van Bennu tot 2135 akkuraat te voorspel.

Alhoewel die kanse dat Bennu met die Aarde sal bots as laag beskou word, sal voortdurende monitering en verdere studie van die asteroïde noodsaaklik wees om 'n beter begrip van sy toekomstige pad te gee. Met vooruitgang in tegnologie en meer navorsing, hoop wetenskaplikes om strategieë te ontwikkel om potensiële asteroïde-impakte te versag en ons planeet in die toekoms te beskerm.

Bronne:

– Titel: NASA voorspel die kans dat asteroïde Bennu die aarde sal beïnvloed, grootte van Texas-gebied

– Bron: WTAJ

– Skrywers: Nie bekend gemaak nie

– Gepubliseerdatum: Nie geopenbaar nie