NASA voorspel dat asteroïde Bennu oor 159 jaar met die aarde sal bots

Volgens NASA se OSIRIS-REx-span is daar 'n moontlikheid dat die asteroïde Bennu, wat in 1999 ontdek is, die Aarde oor 159 jaar kan tref, rondom die jaar 2182. Hierdie asteroïde is groter as New York se Empire State-gebou.

Alhoewel die kanse dat Bennu met die Aarde sal bots slegs 0.037 persent is, skat wetenskaplikes dat dit 1200 megaton energie kan vrystel as dit 'n impak sou hê. Dit sou 24 keer kragtiger wees as enige kernwapen wat ooit geskep is. Daarbenewens is daar ook 'n moontlikheid dat Bennu argoniese molekules bevat wat moontlik lewe op Aarde kan ondersteun.

Oorspronklik geïdentifiseer as 1999 RQ36, is Bennu vernoem deur 'n 9-jarige kind van Noord-Carolina. NASA het hierdie asteroïde noukeurig dopgehou en het vasgestel dat dit elke 6 jaar 'n noue benadering tot die aarde het. Dit het in 1999, 2005 en 2011 by die aarde verbygegaan.

In 2021 het 'n NASA-ruimtetuig suksesvol op Bennu se ruwe oppervlak geland en 'n monster van rotse versamel wat terugdateer na die geboorte van ons sonnestelsel. Hierdie monster sal na die aarde teruggebring word vir verdere ontleding.

Alhoewel die potensiële impak van Bennu kommerwekkend is, is dit belangrik om daarop te let dat hierdie voorspellings gebaseer is op huidige waarnemings en berekeninge. Verdere navorsing en monitering sal voortgaan om ons begrip van die risiko's verbonde aan hierdie asteroïde te verfyn.

Bronne:

– NASA se OSIRIS-REx-span

– NASA