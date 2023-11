Die skouspelagtige uitsig van die aarde se luggloed en maan vanuit die ruimte

’n Asemrowende beeld uit die ruimte het die internet met storm verower en die merkwaardige skoonheid van ons tuisplaneet ten toon gestel. Gevang deur NASA se Internasionale Ruimtestasie (ISS) op 14 November, beklemtoon hierdie betowerende foto die Aarde se betowerende 'luggloed'-verskynsel met die maan wat grasieus net bo skyn.

Airglow verwys na die flou uitstraal van lig deur die Aarde se atmosfeer gedurende die nag. Dit vind plaas wanneer molekules in die atmosfeer bedags deur sonstraling opgewek word en dan daardie energie snags as gloeiende lig vrystel. Alhoewel dit nie met die blote oog vanaf die oppervlak sigbaar is nie, het ruimtevaarders aan boord van die ISS hierdie eteriese skouspel vanuit die ruimte aanskou en was hulle vriendelik genoeg om hul ontsagwekkende beelde met ons te deel.

Die foto beeld die delikate dans tussen die Aarde se luggloei en die maan se rustige gloed uit. Met die planeet se atmosferiese verskynsel wat die lug met 'n sagte groen tint verf, voeg die maan 'n ekstra tikkie elegansie by en verlig die duisternis met sy sagte glans. Die kontras tussen die helder luggloed en die maan se vaal lig skep 'n waarlik hemelse toneel – 'n samesmelting van kosmiese wonder en rustigheid.

Hierdie buitengewone prentjie vertoon nie net die merkwaardige skoonheid van ons planeet nie, maar bied ook 'n vars perspektief op die uitgestrektheid en wonders van die heelal. Dit dien as 'n herinnering aan die ontsagwekkende besienswaardighede wat slegs vanuit die uitkykpunt van die ruimte gesien kan word, wat ons gevoel van nuuskierigheid en verwondering laat opvlam.

Vrae:

V: Wat is luggloed?

A: Luggloei verwys na die flou uitstraling van lig deur die Aarde se atmosfeer gedurende die nag. Dit vind plaas wanneer molekules in die atmosfeer bedags deur sonstraling opgewek word en dan daardie energie snags as gloeiende lig uitstraal.

V: Hoe is die beeld vasgelê?

A: Die beeld is op 14 November deur NASA se Internasionale Ruimtestasie (ISS) geneem.

V: Kan luggloed vanaf die aarde se oppervlak gesien word?

A: Nee, luggloed is nie met die blote oog sigbaar vanaf die oppervlak nie. Dit kan egter vanuit die ruimte deur ruimtevaarders waargeneem en gevang word.