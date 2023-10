NASA stel bekendstellingsdatum vir Psyche-sending uit om metaalryke asteroïde te verken

NASA het 'n vertraging van een week aangekondig vir die bekendstelling van sy Psyche-sending, wat daarop gemik is om 'n metaalryke asteroïde te verken. Oorspronklik geskeduleer vir 5 Oktober, sal die lansering nou op 12 Oktober plaasvind met SpaceX se Falcon Heavy-vuurpyl. Die sendingvenster sal oop bly tot 25 Oktober. Die vertraging is om die NASA-span in staat te stel om verifikasies te voltooi van die parameters wat gebruik word om die Psyche-ruimtetuig se stikstofkouegas-stuwers te beheer.

Die Psyche-sending se primêre doelwit is om die Psyche-asteroïde te bestudeer, wat vermoedelik die ysterryke kern van 'n bousteen van 'n rotsagtige planeet is. Deur prente, oppervlakkartering en ander data van die asteroïde te versamel, hoop wetenskaplikes om insigte te kry in die kernvorming van die Aarde en ander planete. Die asteroïde is 280 kilometer breed, en die ruimtetuig sal so na as 75 kilometer aan sy oppervlak kom.

Gedurende sy ses jaar lange reis sal die Psyche-ruimtetuig 3.6 miljard kilometer reis en sal 'n swaartekragbystand naby Mars hê, wat binne 3000-4000 kilometer van sy oppervlak af kom. Die totale lewensiklussendingkoste vir Psyche is aanvanklik op $959 miljoen geraam, maar het sedertdien tot sowat $1.2 miljard opgeblaas.

Die lanseringvertraging is nodig om die langtermyngesondheid van die ruimtetuig se stuwers te verseker deur dit binne temperatuurgrense te laat werk. In die komende dae sal die sendingspan die lanseringsparameters en -prosedures verifieer na 'n Flight Readiness Review en 'n statiese vuurtoets van die Falcon Heavy-vuurpyl.

Bron: NASA (geen URL beskikbaar nie)