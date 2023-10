NASA se Psyche-sending is weer uitgestel vir bekendstelling in 2023

NASA het nog 'n vertraging aangekondig vir die bekendstelling van die Psyche-sending, wat daarop gemik is om aardemonsters van 'n asteroïde genaamd Psyche terug te gee. Oorspronklik geskeduleer vir Augustus 2022, het die bekendstelling verskeie terugslae ondervind. Verlede maand is die ruimtetuig se sonpanele gestoor en xenongasbrandstof gelaai, wat voorberei is vir 'n beplande lansering op 5 Oktober 2023. NASA het egter nou die lanseringsdatum na 12 Oktober 2023 verskuif.

Die lansering sal uitgevoer word met behulp van 'n SpaceX Falcon Heavy van Launch Complex 39A by NASA se Kennedy Space Centre in Florida, VSA. Die bykomende vertraging sal NASA-ingenieurs meer tyd gee om die parameters te verifieer wat gebruik word om die stikstofkoue-gas-stuwers op die Psyche-ruimtetuig te beheer. Hierdie stuwers is noodsaaklik vir die bestuur van die ruimtetuig se houding en om sy lang lewe tydens die sending te verseker.

Die Psyche-sending is betekenisvol aangesien dit die eerste monster-terugsending na 'n metaalryke asteroïde sal wees. Die teiken-asteroïde, wat tussen Mars en Jupiter in die hoofgordel geleë is, kan dalk leidrade hou oor die vorming van aardplanete soos die Aarde. Wetenskaplikes glo dat dit 'n planetêre kern kan wees en om dit te bestudeer is soortgelyk aan 'n loer na die vroeë stadiums van die Sonnestelsel.

NASA het lanseringsgeleenthede van 12 Oktober tot 25 Oktober gereserveer. Hierdie buigsaamheid maak voorsiening vir verdere vertragings, wat verseker dat die sending suksesvol kan voortgaan.

Bronne:

— NASA

— Monster-terugsending: 'n Ruimtesending wat monsters van 'n hemelliggaam versamel en na die aarde terugstuur vir wetenskaplike ontleding.