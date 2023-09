NASA, Lonestar en die eiland Man werk saam om data veilig op die maan te stoor met behulp van Blockchain

In 'n baanbreker-vennootskap is die ruimte-agentskap NASA, rekenaar-opstart Lonestar en die Isle of Man gereed om databerging te revolusioneer deur blockchain-tegnologie te gebruik om inligting op die maan veilig te stoor. Hierdie innoverende onderneming het ten doel om 'n veilige en onveranderlike rekord van maanmissies te skep, deur belangrike data oor ruimtetuie, vrag en missiedoelwitte te bewaar.

Die potensiële toepassings van blockchain in maanverkenning is groot. Deur gebruik te maak van die verspreide grootboek-tegnologie, kan organisasies en ruimte-agentskappe wat betrokke is by maansendings data akkuraatheid en deursigtigheid verbeter. Blockchain se inherente onveranderlikheid verseker dat inligting wat op die maan gestoor is, veilig bly teen peuter of verandering.

Die samewerkende inisiatief stop egter nie by maansendings nie. Dit het ook ten doel om die aarde se geheime te beskerm in die geval dat ons planeet onbewoonbaar word. Deur blokketting as 'n veilige bergingsoplossing op die maan te gebruik, kan belangrike data en lewensbelangrike kennis vir toekomstige geslagte bewaar word.

Stel jou 'n scenario voor waar belangrike wetenskaplike, historiese of kulturele inligting weg van die aarde gestoor kan word, wat dit beskerm teen enige potensiële katastrofiese gebeure. Die samewerking tussen NASA, Lonestar en die Isle of Man baan die weg vir so 'n moontlikheid.

Blockchain-tegnologie, oorspronklik ontwerp om kripto-geldeenhede soos Bitcoin aan te dryf, het bewys dat dit 'n veelsydige hulpmiddel vir veilige databestuur is. Die gedesentraliseerde aard en kriptografiese beskerming maak dit 'n ideale keuse om 'n onveranderlike databergingsoplossing op die maan te skep.

Hierdie baanbrekende samewerking verteenwoordig 'n belangrike stap vorentoe in die verkenning en benutting van die maanoppervlak. Deur die krag van blockchain te benut, verskuif NASA, Lonestar en die Isle of Man die grense van wat moontlik is in ruimteverkenning en databerging.

