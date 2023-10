NASA befonds $60 miljoen-projek om 'n huis op die maan teen 2040 te bou

NASA het 'n $60 miljoen-kontrak aan 'n Austin-gebaseerde konstruksiefirma toegeken om 'n huis op die maan teen 2040 te bou. Die innoverende projek behels die gebruik van 'n grootskaalse 3D-drukker wat maanbeton wat van rotse en maanstof gemaak is om te bou die fondament van die maanwoning. In samewerking met akademiese instellings en private ondernemings werk NASA daaraan om noodsaaklike komponente soos deure, teëls en meubels vir die maanwoning te ontwerp. Daarbenewens bevat die bloudruk ook planne vir die vestiging van 'n basis op Mars om toekomstige inwoners te akkommodeer.

Die projek is nog in sy vroeë stadiums, met konseptuele ontwerpe vanaf 2022 wat 'n blik gee op die moontlike voorkoms van die maanhuis. Daar word egter verwag dat hierdie ontwerpe mettertyd sal ontwikkel. Die koste vir burgerlikes wat 'n maantoevlug wil hê, is nie tans deur NASA bekend gemaak nie.

Die konstruksiefirma, ICON, is bekend vir sy kundigheid in 3D-drukwerk. Deur hul eie stelsel, The Vulcan, te gebruik, kan hulle weelderige huise laag vir laag druk. Die drukker gebruik 'n mengsel van sement, sand en water as sy filament, soortgelyk aan 'n digte ink. Strukturele elemente soos mure en dakke word afsonderlik gedruk en later saamgestel. Merkwaardig genoeg kan hierdie metode eiendomme binne net 48 uur voltooi.

Sedert sy stigting in 2018, het ICON meer as 3 huise in Austin suksesvol in 100D gedruk. Die vinnige uitvoering van hierdie innoverende konstruksiemetode het belangstelling gewek as 'n potensiële oplossing vir die behuisingskrisis in die Verenigde State.

NASA sien 3D-gedrukte habitatte as 'n deurslaggewende aspek van sy maanambisies. Die agentskap beoog om 'n volhoubare menslike teenwoordigheid op die maan te vestig, met mense wat voortdurend daar woon en werk. ICON is gefokus op die verbetering van die infrastruktuur van die maanhuis om termiese uitdagings, bestraling en mikrometeorietbedreigings te weerstaan.

Voordat die 3D-drukker ontplooi kan word, sal NASA landingsones vir vuurpyle op die maan moet vestig. Hierdie landingsblokke moet op 'n veilige afstand van die maanwonings geleë wees om die uitwerking van maanstof tydens vuurpyloperasies te minimaliseer.

ICON beplan om die drukker se werkverrigting in Februarie by NASA se Marshall Space Flight Centre te evalueer, en spesifiek sy aanpasbaarheid by die vakuum- en bestralingstoestande van die ruimte te toets. Die tydlyn vir die projek sal afhang van NASA se vordering met die opstel van maanlandingsones. Die ruimte-agentskap berei tans voor vir die Artemis-sending, wat daarop gemik is om ruimtevaarders in 2024 na die maan se wentelbaan te stuur, gevolg deur landingsmissies in 2025 of 2026.

