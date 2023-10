NASA beplan om maanhuise teen 2040 te bou en te huur

Volgens The New York Times beplan NASA glo om die eerste huis op die maan te bou wat teen 2040 aan ruimtevaarders en burgerlikes verhuur kan word. Die plan behels die stuur van 'n groot 3D-drukker na die maan en die gebruik van maanbeton wat van rotse gemaak is, minerale fragmente, en stof om die struktuur op sy oppervlak te bou.

Die voorgestelde maanakkommodasie is nog in die vroeë stadiums van besprekings, maar sal deure, teëls en meubels hê wat met die hulp van universiteite en private firmas geskep is. Die huurprys vir verblyf in die maanhuis is nie deur NASA bekend gemaak nie.

Austin-gebaseerde firma ICON, bekend vir sy gevorderde konstruksietegnologieë en grootskaalse 3D-drukwerk, is 'n kontrak onder Fase III van NASA se Small Business Innovation Research-program ontvang. Die kontrak van byna $60 miljoen is vir die ontwikkeling van ruimtegebaseerde konstruksiestelsels om NASA se beplande verkenning van die maan en verder te ondersteun.

ICON se Olympus-stelsel het ten doel om plaaslike maanhulpbronne as boumateriaal vir 'n veeldoelige konstruksiestelsel te gebruik. Die maatskappy gebruik reeds 3D-druktegnologie op aarde om huise laag vir laag te bou deur sy stelsel genaamd The Vulcan te gebruik.

NASA sien potensiaal in 3D-gedrukte huise vir sy missie om meer te wete te kom oor die maan en die ruimte, aangesien dit vinnig en maklik is om op te rig. Daar is egter verskeie uitdagings om te oorkom voordat 'n maanhuis 'n werklikheid word. Een van die aanvanklike stappe sou wees om landingsblokke te vestig vir vuurpyllanserings wat die 3D-drukker na die maanoppervlak dra, wat na verwagting in die volgende paar jaar sal gebeur as deel van NASA se Artemis-sending.

ICON sal sy 3D-drukker in Februarie by NASA se Marshall Space Flight Centre toets om die haalbaarheid daarvan te bepaal om 'n volhoubare huis op die maan se oppervlak binne die volgende twee dekades te bou.

In die algemeen verteenwoordig NASA se plan om maanhuise te bou en te huur 'n belangrike stap in die rigting van die vestiging van 'n volgehoue ​​teenwoordigheid op die maan, die gebruik van innoverende konstruksietegnologieë en die benutting van plaaslike hulpbronne.

Bronne:

- Die New York Times