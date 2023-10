NASA kies vier sendingkonsepte om heliofisika te verken

NASA het vier missiekonsepte gekies om die veld van heliofisika verder te verken, volgens Nicky Fox, NASA se mede-administrateur vir wetenskap. Die geselekteerde studies het die potensiaal om deurslaggewende vrae in heliofisika aan te spreek, wat fokus op die begrip van die son en die uitwerking daarvan op die sonnestelsel.

Die eerste sendingkonsep, genaamd Extreme Ultraviolet High-Throughput Spectroscopic Telescope (EUVST), het ten doel om die dinamika van die son se atmosfeer te ondersoek en hoe dit sonwind aandryf. Deur die uiterste ultravioletstraling wat deur die son uitgestraal word waar te neem, hoop wetenskaplikes om insig te kry in die meganismes agter sonuitbarstings en hul impak op die aarde.

Die tweede konsep, bekend as Magnetic Origami for Coronal Mass Ejection (MOM-CME), poog om die raaisels van koronale massa-uitwerpings (CME's) te ontrafel. CME's is kragtige ontploffings van sonkragmateriaal wat satellietkommunikasie kan ontwrig en kragnetwerke op Aarde kan beskadig. Die missie sal 'n vloot miniatuursatelliete gebruik om die komplekse magnetiese velde wat betrokke is by CME's en hul potensiaal om ons planeet te beïnvloed, te bestudeer.

Vervolgens is die Sun Radio Interferometer Space Experiment (SunRISE)-sending daarop gemik om te verken hoe sonradio-uitbarstings geproduseer word en hoe hulle deur die ruimte voortplant. Hierdie sarsies, wat groot hoeveelhede energie in die vorm van radiogolwe vrystel, kan met kommunikasiestelsels inmeng en satelliete beïnvloed. SunRISE sou 'n konstellasie van klein ruimtetuie gebruik om 'n virtuele radioteleskoop te skep, wat wetenskaplikes in staat stel om die oorsprong en gedrag van hierdie uitbarstings in detail te bestudeer.

Laastens sal die Multi-slit Solar Explorer (MUSE)-missie fokus op die begrip van die prosesse wat sonenergie-deeltjies (SEP's) tydens sonvlamme versnel. SEP's is hoë-energie deeltjies wat risiko's vir ruimtevaarders kan inhou en ruimtetuie kan beskadig. MUSE sal gevorderde beeldtegnieke gebruik om die versnellingsmeganismes by die werk waar te neem en ruimteweervoorspellings te help verbeter.

Hierdie sendingkonsepte is gekies uit 'n poel van voorstelle wat deur beide NASA en internasionale vennote ingedien is. Die gekose studies verteenwoordig betekenisvolle vooruitgang in heliofisika-navorsing en hou die potensiaal in om ons begrip van die son en die impak daarvan op Aarde te verdiep.

