NASA kies vier missies om dinamika van die son te bestudeer

NASA het vier klein verkennersendings gekies om konsepstudies uit te voer wat ons begrip van die dinamika van die Son sal verbeter. Hierdie missies sal fokus op die ondersoek van verskynsels soos koronale massa-uitstoot, aurora en sonwind, met die doel om 'n beter begrip van die Son-Aarde-verbinding te kry.

Die vier geselekteerde sendingkonsepte is gekies vanweë hul potensiaal om belangrike wetenskaplike vrae aan te spreek en beduidende bydraes tot die veld van heliofisika te maak. Nicky Fox, die mede-administrateur vir wetenskap by NASA-hoofkwartier, het opgewondenheid oor die voorstelle uitgespreek en opgemerk dat dit nie net voortbou op bestaande navorsing nie, maar ook die potensiaal het om nuwe en dieper insigte in die sonatmosfeer en ruimteweer te verskaf.

Die eerste sendingkonsep, genaamd die Cross-scale Investigation of Earth's Magnetotail and Aurora (CINEMA), het ten doel om die struktuur en evolusie van die Aarde se plasmavel te bestudeer. Dit sal bereik word deur 'n konstellasie van nege CubeSats in son-sinchroniese, lae Aarde-baan te ontplooi.

Die tweede sendingkonsep, bekend as die Chromospheric Magnetism Explorer (CMEx), sal daarop fokus om die magnetiese aard van sonuitbarstings te verstaan ​​en die bronne daarvan te identifiseer. Die sending het ten doel om belangrike inligting oor die sonwind te openbaar.

Die derde sendingkonsep, die Extreme ultraviolet Coronal Mass Ejection and Coronal Connectivity Observatory (ECCCO), sal uit 'n enkele ruimtetuig met twee instrumente bestaan. Hierdie instrumente, 'n wye-veld ekstreme ultraviolet beeldhouer en 'n beeld EUV spektrograaf, sal noodsaaklike data oor koronale massa-uitwerpings en koronale konnektiwiteit verskaf.

Die finale sendingkonsep, die Magnetospheric Auroral Asymmetry Explorer (MAAX), het ten doel om ons begrip van die interaksie tussen die Aarde se magnetosfeer en ionosfeer te verbeter en hoe dit aurorale energievloei reguleer.

Peg Luce, waarnemende Heliofisika-afdelingsdirekteur by NASA-hoofkwartier, het entoesiasme uitgespreek oor die potensiaal van hierdie missies om nuwe insigte te verskaf en langdurige vrae in die veld te beantwoord. Die geselekteerde missies sal die navorsing en tegnologie van huidige en nalatenskapsendings benut, wat beduidende vordering in die studie van die Son moontlik maak.

Bronne:

– NASA kies vier missies om die dinamika van die Son te ondersoek – NASA Persverklaring

- Definisies:

– Koronale massa-uitwerpings: Kragtige uitbarstings van plasma en magnetiese veld van die Son se korona.

– Aurora: Natuurlike lig vertoon in die Aarde se lug, hoofsaaklik gesien in die poolstreke.

– Sonwind: ’n Stroom gelaaide deeltjies wat uit die Son se korona uitgestoot word.

– Heliosfisika: Die studie van die fisiese prosesse wat binne die Son plaasvind en sy interaksies met die sonnestelsel.