NASA herevalueer Mars-monsterterugsendingsending na begroting- en tydlynbeperkings

NASA het besluit om sy Mars Sample Return (MSR)-program te heroorweeg en 'n nuwe benadering te ontwikkel om Marsgesteentes na die aarde terug te bring. Die besluit kom nadat 'n onlangse verslag die sending se stygende koste en vertragings uitgelig het. NASA-amptenare het tydens 'n vergadering van die Planetêre Wetenskap-advieskomitee aangekondig dat werk aan MSR onderbreek sal word terwyl hulle alternatiewe strategieë oorweeg. Aktiwiteite wat met die sending verband hou, is afgeskaal by drie NASA-sentrums wat by die program betrokke is.

Die oorspronklike begrotingsvoorstel vir die MSR-program het $949.3 miljoen aangevra, maar die Senaatsbewilligings-subkomitee het slegs $300 miljoen toegewys, wat kommer uitspreek oor die gebrek aan 'n gedetailleerde befondsingsplan. Versuim om so 'n plan te verskaf, kan lei tot die kansellasie van die sending, soos in die subkomitee se verslag van Julie gesê.

Die onafhanklike hersieningsraad (IRB) wat 'n beoordeling van MSR gedoen het, het na die missie verwys as "hoogs beperk en uitdagend." Die direksie het onrealistiese begroting- en skeduleverwagtinge uitgelig en beraam dat die volle lewensikluskoste van die missie tussen $8 miljard en $11 miljard sal wissel.

NASA het op die verslag gereageer deur 'n alternatiewe argitektuur vir die MSR-sending te oorweeg en 'n reaksiespan te vorm. Voorgestelde alternatiewe sluit in die lansering van die lander en wenteltuig op aparte datums en die oordrag van die verantwoordelikheid vir die wenteltuig geheel en al aan die Europese Ruimte-agentskap. Jeff Gramling, die MSR-programdirekteur by NASA, het die behoefte beklemtoon om die bevindinge van die verslag aan te spreek en langtermyn sukses te verseker deur organisatoriese kompleksiteit, interne kommunikasie en algehele missiestruktuur te evalueer.

Alhoewel dit terugslae in die gesig staar, bly NASA verbind tot die MSR-sending, met inagneming van die belangrikheid daarvan in toekomstige Mars-verkenning en die soeke om te bepaal of lewe ooit op die Rooi Planeet bestaan ​​het. Die herwinning van Mars-monsters hou groot waarde in om lig op Mars se antieke geskiedenis te werp en die fundamentele vraag van buiteaardse lewe te beantwoord.

Alhoewel dit langer kan neem as wat oorspronklik verwag is, bring NASA se voortdurende pogings ons nader daaraan om die raaisels van Mars te ontrafel en moontlik bewyse van vorige lewe buite die Aarde te ontdek.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is die Mars Sample Return-program? Die Mars Sample Return-program is 'n ambisieuse inisiatief deur NASA om rotsmonsters van Mars in te samel en na die aarde terug te bring vir gedetailleerde ontleding.

Hoekom trek NASA terug van die program? NASA heroorweeg die Mars Sample Return-program weens toenemende koste en vertragings, soos uitgelig deur 'n onlangse verslag. Die ruimte-agentskap beoog om 'n hersiene benadering te ontwikkel om langtermyn sukses te verseker.

Wat is die voorgestelde alternatiewe vir die sending? Een alternatief is om die lander en orbiter op aparte datums te lanseer. Nog 'n voorstel behels die oordrag van die verantwoordelikheid vir die wentelbaan aan die Europese Ruimte-agentskap. Hierdie opsies het ten doel om koste- en kompleksiteitkwessies aan te spreek.

Sal die sending gekanselleer word? Die missie kan moontlik gekanselleer word as NASA versuim om 'n gedetailleerde befondsingsplan te verskaf soos voorgeskryf deur die Senaatsbewilligings-subkomitee. NASA bly egter verbind tot die Mars Sample Return-sending en die belangrikheid daarvan in toekomstige Mars-verkenning.

Wat is die betekenis van die sending? Die Mars Sample Return-sending hou groot wetenskaplike waarde in, aangesien dit deurslaggewende insigte in Mars se antieke geskiedenis en die potensiële bestaan ​​van lewe buite die Aarde kan verskaf. Dit speel ook 'n belangrike rol in NASA se planne vir toekomstige menslike verkenning van die Rooi Planeet.