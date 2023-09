NASA begin proses om monsters van OSIRIS-REx-sending te ontseël en te verwyder

NASA se Sample Retrieval Capsule (SRC) van die OSIRIS-REx-sending het suksesvol in die Utah-woestyn geland en die proses om die monsters te ontseël en te verwyder het begin. Die monsters is Maandag na die Direktoraat vir Astromaterials Research and Exploration Science (ARES) in Houston, Texas, oorgeplaas. ARES huisves die wêreld se grootste versameling monsters wat uit die ruimte teruggekeer is en het 'n spesiale skoon kamer wat eksklusief gebou is vir die OSIRIS-REx-missie.

Die eerste stap in die proses het behels die verwydering van die aluminiumdeksel wat die Touch and Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM) kop beskerm het. Hierdie komponent is in Oktober 2020 deur die OSIRIS-REx-robotarm gebruik om rotse en stof van asteroïde Bennu se oppervlak te versamel. Die volgende stap sal wees om die TAGSAM van die houer te skei en dit in 'n verseëlde oordraghouer te plaas wat dit in 'n stikstof sal bewaar omgewing vir ongeveer twee uur. Dit sal die kurasiespan in staat stel om die TAGSAM in 'n ander handskoenboks te plaas, om te verseker dat die monsters nie deur kontak met laboratoriumapparatuur of die Aarde se omgewing besmet word nie.

Tydens die verwydering van die deksel het NASA-wetenskaplikes “swart stof en puin” op die lugvaartdekke van die houer ontdek. Daar word bespiegel dat hierdie stof en puin deel is van die Bennu-monster wat tydens herwinning of vervoer terug na die aarde ontsnap het. Die laaste stap, die verwydering van die monster, sal regstreeks uitgesaai word op 11 Oktober om 11:XNUMX EDT.

Vir meer opdaterings kan kykers NASA Live volg of die NASA Blogs-bladsy besoek wat aan die OSIRIS-REx-missie gewy is.

