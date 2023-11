NASA oorweeg dit om die werking van die Internasionale Ruimtestasie na 2030 uit te brei

NASA is oop vir die uitbreiding van die werking van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) na 2030 as kommersiële ruimtestasies nie gereed is om teen die einde van die dekade oor te neem nie, volgens 'n NASA-amptenaar. Ken Bowersox, die NASA Associate Administrator for Space Operations, het gesê dat dit nie verpligtend is om die ISS soos beplan af te tree nie, en die tydlyn vir oorgang na kommersiële stasies is buigsaam. NASA, saam met vennote Kanada, Europa en Japan, het ingestem om die ISS tot 2030 te bedryf. Rusland het egter ingestem om net tot 2028 te werk, na aanleiding van sy praktyk om die stasie se toekoms in inkremente van vier jaar te beplan.

NASA ondersteun aktief die ontwikkeling van kommersiële lae Aarde-baanbestemmings (CLD's), ook bekend as kommersiële stasies, met die doel om teen die laat 2020's een of meer gesertifiseer te hê vir gebruik deur NASA-ruimtevaarders. Die oorgang van die ISS na die kommersiële fasiliteite sou dan teen 2030 plaasvind, gevolg deur die deorbitering van die ISS.

Die gereedheid van kommersiële stasies sal die werklike oorgangstydlyn bepaal. Bowersox het die belangrikheid van die volwassenheid van die mark beklemtoon, met inagneming van beide die status van kommersiële stasies en die teenwoordigheid van nie-NASA-kliënte. NASA verwag om twee ruimtevaarders op 'n slag op hierdie kommersiële stasies te hê, 'n vereiste gebaseer op kostebesparings en redelikheid.

Bowersox het kommer uitgespreek oor die oorgang te vinnig en die finansiële las wat kan ontstaan ​​as NASA die volle koste van die platforms vir 'n lang tydperk moet dra. 'n Swak bestuurde oorgang kan ander areas van NASA se begroting in gedrang bring en hul aktiwiteite verswak.

Die potensiële verlenging van die ISS na 2030 het kommer in die bedryf oor NASA se begroting en befondsing vir kommersiële bestemmings met 'n lae Aarde-baan laat ontstaan. NASA se Lugvaartveiligheidsadviespaneel het ook die stywe tydlyn vir die ontwikkeling van kommersiële stasies en die onsekerhede rondom hul sakegevalle beklemtoon, wat programmatiese en veiligheidsrisiko's inhou. Die paneel het NASA aangemoedig om die ontwikkeling van die Verenigde State Deorbit Vehicle (USDV), 'n noodsaaklike komponent vir 'n suksesvolle oorgang na kommersiële bestemmings, ten volle te finansier.

NASA het reeds $180 miljoen vir die boekjaar 2024 versoek om aan die USDV te begin. Die agentskap beoog om die USDV in die laat 2020's gereed te hê, hoewel bekendstellingsopsies tot 2035 oorweeg is.