NASA soek voorstelle vir Internasionale Ruimtestasie Deorbit Module

NASA het 'n oproep om voorstelle vir 'n Internasionale Ruimtestasie (ISS) deorbitmodule uitgereik, wat bieërs in staat stel om hul voorkeurtipe kontrak vir die ontwikkeling daarvan te kies. Die finale versoek om voorstelle, wat op 18 September vrygestel is, is vir die Verenigde State Deorbit Vehicle (USDV), wat verantwoordelik sal wees vir die finale fases van die ISS wat vir 2030 geskeduleer is.

Die konsepversoek vir voorstelle, wat in Mei vrygestel is, het 'n "hibriede" kontrakbenadering voorgestel, met die ontwikkelingsfase onder 'n koste-plus-kontrak en produksie onder 'n vaste pryskontrak. Die finale versoek om voorstelle stel bieërs in staat om óf die hibriede benadering te behou óf die hele projek, insluitend ontwikkeling, onder 'n vaste pryskontrak te voltooi. Hierdie kontrakteringsbenadering is deur NASA gekies om waarde vir die regering te maksimeer en mededinging te verbeter.

NASA het $180 miljoen vir die USDV in sy boekjaar 2024-begrotingsvoorstel toegeken, wat die totale koste op ongeveer $1 miljard beraam het. Die agentskap beklemtoon egter die belangrikheid van betroubaarheid vir die USDV as gevolg van sy kritieke rol in die deorbiteringsproses. Die ruimtetuig moet perfek funksioneer op sy eerste vlug en oortolligheid en afwykings herstel vermoëns hê.

Die basistydperk vir die kontrak strek tot Maart 2031, maar die versoek vir voorstelle sluit ook opsies in vir berging en bekendstelling van integrasiedienste tot September 2035, wat rekening hou met moontlike vertragings in die ontmanteling van die ISS.

Voorstelle word op 17 November aan NASA ingedien, met 'n verwagte toekenning wat in April 2024 gemaak sal word.

Bron: [Verskaf bron indien bekend]