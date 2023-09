New Horizons en Hubble-teleskoop span saam om Uranus en Neptunus waar te neem

Die New Horizons-ruimtetuig, bekend vir sy verbyvlieg van Pluto in 2015, begin 'n nuwe missie om Uranus en Neptunus waar te neem. Hierdie twee verre planete is die minste besoekte in ons sonnestelsel en bied 'n unieke geleentheid vir wetenskaplikes om meer inligting oor hulle in te samel. Om in hierdie poging te help, reik NASA uit na amateur-sterrekundiges om hul waarnemings van Uranus en Neptunus in te dien.

Slegs Voyager 2 het Uranus en Neptunus kortliks in die verlede besoek, wat die inligting wat ons oor hierdie planete het beperk maak. New Horizons bied egter 'n terugkykende uitsig van die planete vanaf sy posisie in die Kuipergordel, waar Pluto woon. Die Hubble-ruimteteleskoop sal die verligte kante van die planete waarneem, terwyl New Horizons foto's van hul donker sye sal neem, met die Son in die verte.

Amateurwaarnemings is van kardinale belang om 'n volledige prentjie van die planete te skets, aangesien hulle eienskappe soos helder kenmerke in die atmosfeer van Uranus en Neptunus kan naspoor. Met beperkte waarnemingstyd vir New Horizons en Hubble, kan amateurdata voortgaan om ons begrip van hierdie verre wêrelde te verbeter.

Om by te dra, kan amateur-sterrekundiges hul beelde van Uranus en Neptunus aanlyn plaas deur die hutsmerk #NHIceGiants op X (voorheen bekend as Twitter) of Facebook te gebruik. Alternatiewelik kan prente aanlyn ingedien word met relevante inligting soos die datum, tyd en filterbandpas wat gebruik word.

Uranus en Neptunus is tans vir die grootste deel van die nag sigbaar, met Uranus wat opkom en later as Neptunus sit. Uranus kan in die sterrebeeld Ram tussen Jupiter en die Pleiades gevind word, terwyl Neptunus in die suidwestelike Visse is. Om hierdie verre planete waar te neem, verg geduld en ’n goeie grootte teleskoop, maar die moeite is die moeite werd om ons kennis van die sonnestelsel se verste wêrelde verder te bevorder.

