NASA loods soektog na $1 miljard ruimtesleep-ontwerpvoorstelle

NASA het 'n soektog begin na ontwerpvoorstelle vir 'n ruimtesleepboot wat verantwoordelik sal wees om die verouderde Internasionale Ruimtestasie (ISS) uit 'n wentelbaan te neem. Die ruimtetuig, amptelik bekend as die US Deorbit Vehicle, sal fokus op die finale deorbit-aktiwiteit wat die ISS veilig uit 'n wentelbaan oor 'n oseaan, weg van bevolkte gebiede, sal bring. Die koste van die ruimtetuig word op sowat $1 miljard geraam.

Die besluit om die Amerikaanse Deorbit-voertuig te volg het gekom nadat NASA en sy vennote hersiening gedoen het wat aangedui het dat 'n nuwe ruimtetuigoplossing meer robuuste vermoëns vir verantwoordelike deorbit sou bied. Russiese ruimtetuie is ook vroeër vir hierdie rol oorweeg.

Ontwerpvoorstelle vir die ruimtesleepboot kan nuwe ontwerpe of wysigings van bestaande ruimtetuie wees. Belangstellende bedryfslede het tot 17 November om hul voorstelle in te dien. Daar sal van die ruimtetuig verwag word om op sy eerste vlug te funksioneer en oor oortolligheid en afwykingsherstelvermoëns te beskik om die deorbit-brand voort te sit.

Dit sal egter etlike jare duur voordat die ruimtesleepboot in aksie gestel word vir die ISS-deorbit. NASA en drie ander ruimte-agentskappe beplan vir nog ongeveer sewe jaar se ISS-gebruik. Daarbenewens het NASA ambisies om kommersiële ruimtestasies te gebruik vir sy lae wentelbaanpogings.

Bron: NASA

Definisies:

Deorbit: Die proses om 'n ruimtetuig of voorwerp veilig uit sy wentelbaan te bring en na die aarde terug te keer.

Ruimtesleep: 'n Ruimtetuig wat ontwerp is om ander ruimtetuie of voorwerpe in die ruimte te maneuver en vervoer.

