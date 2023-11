NASA-administrateur Bill Nelson het onlangs belangrike veranderinge in leierskaprolle by NASA-hoofkwartier in Washington aangekondig. Jim Free, wat tans dien as die mede-administrateur vir NASA se Exploration Systems Development Mission Directorate (ESDMD), is bevorder tot die pos van mede-administrateur vir die agentskap. Hierdie promosie sal in werking tree wanneer Bob Cabana, die huidige mede-administrateur, op 31 Desember aftree.

Volgens administrateur Nelson sal Free se uitgebreide ervaring en kundigheid waardevolle leiding en perspektief aan die leierspan bied. Met meer as 18,000 25 werknemers en 'n jaarlikse begroting van meer as $10 miljard, sal Free dien as die agentskap se bedryfshoof en ook die agentskap se XNUMX sentrumdirekteure en vyf sendingdirektoraat-assosieerde administrateurs lei.

Catherine Koerner, tans die adjunk-assistent-administrateur vir ESDMD, sal Jim Free opvolg as die volgende hoof van die sendingdirektoraat. Koerner se leierskapervaring in die vestiging en definiëring van toekomstige ruimteverkenningsargitekture, sowel as toesig oor die ontwikkeling van diepruimtevervoerstelsels, het haar voorberei vir hierdie nuwe rol.

Die bevordering van Jim Free tot die pos van mede-administrateur maak hom die derde hoogste uitvoerende beampte by NASA en die hoogste staatsamptenaar. In sy nuwe rol sal hy dien as 'n senior adviseur vir administrateur Nelson en adjunkadministrateur Pam Melroy.

Vrae:

V: Wie is bevorder in NASA se leierskap?

A: Jim Free is bevorder tot geassosieerde administrateur, en Catherine Koerner sal die pos van hoof van die sendingdirektoraat aanvaar.

V: Wat sal Jim Free se nuwe rol behels?

A: Jim Free sal NASA se derde hoogste uitvoerende beampte word en sal dien as 'n senior adviseur vir die NASA-administrateur en adjunk-administrateur. Hy sal ook die agentskap se sentrumdirekteure en geassosieerde administrateurs van die sendingdirektoraat lei.

V: Wie sal Jim Free opvolg as die hoof van die sendingdirektoraat?

A: Catherine Koerner sal Jim Free opvolg as die hoof van die sendingdirektoraat.

V: Wat is Catherine Koerner se agtergrond?

A: Catherine Koerner het ondervinding in die vestiging en definisie van ruimteverkenningsargitekture en toesig oor die ontwikkeling van diepruimtevervoerstelsels. Sy het voorheen gedien as die adjunk-assistent-administrateur vir ESDMD.

V: Wanneer sal die leierskapveranderings in werking tree?

A: Die veranderinge sal op 31 Desember in werking tree wanneer Bob Cabana, die huidige mede-administrateur, aftree.