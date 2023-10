Asteroïde Bennu: 'n potensiële bedreiging vir die aarde?

NASA-sterrekundiges hou die massiewe kosmiese voorwerp bekend as asteroïde Bennu noukeurig dop. Met 'n breedte van 1,610 2182 voet, het Bennu die aandag van wetenskaplikes getrek weens kommer dat dit moontlik die Aarde se wentelbaan kan binnegaan en 'n bedreiging kan inhou deur in die jaar 1,200 met ons planeet te bots. Met 'n geskatte hoogte hoër as die Empire State-gebou in New York City, kan die impak van Bennu op Aarde 'n verbysterende 24 XNUMX megaton energie vrystel, wat dit XNUMX keer kragtiger maak as die kragtigste kernwapen wat ooit gebou is.

Asteroïde Bennu kom gereeld naby die aarde, wat een keer elke ses jaar voorkom. Dit het drie sulke noue ontmoetings gehad in 1999, 2005 en 2011. Studies dui egter daarop dat die kanse op botsing met die aarde relatief laag is, geskat op 1 uit 2,700 0.037 of 'n 2182% kans teen die jaar 22. NASA sê dat tydens die verbyvlug , is daar 'n uiters klein kans dat Bennu deur 'n "gravitasie-sleutelgat" sal gaan wat dit op 'n pad kan plaas om die aarde in die laat XNUMXste eeu te tref.

Ten spyte van die lae waarskynlikheid van impak, is Bennu as 'n "potensieel gevaarlike asteroïde" geklassifiseer vanweë sy vermoë om so naby as 4.65 miljoen myl aan die aarde te kom. NASA beklemtoon die belangrikheid van deurlopende monitering en navorsing om enige potensiële toekomstige risiko's wat met Bennu geassosieer word beter te verstaan ​​en voor te berei, aangesien dit een van die twee gevaarlikste bekende asteroïdes in ons sonnestelsel bly.

Bennu, 'n koolstofryke asteroïde, is die eerste keer in 1999 opgespoor en word as 'n "naby-aarde-voorwerp" gekategoriseer. Met oorsprong wat meer as 4.5 miljard jaar terug dateer, word Bennu as 'n waardevolle hemelliggaam vir wetenskaplikes beskou. Die antieke aard daarvan bied kritiese insigte in die vorming en evolusie van rotsagtige planete soos die Aarde. Daar is selfs bespiegeling dat Bennu organiese molekules kan huisves, soortgelyk aan dié wat nodig is vir die opkoms van lewe, wat dit 'n intrige teiken vir wetenskaplike verkenning maak.

Ten slotte, hoewel die kanse dat asteroïde Bennu met die aarde sal bots tans laag is, is deurlopende monitering en navorsing van kardinale belang om die potensiële risiko's wat dit in die toekoms kan inhou beter te verstaan. Bennu se antieke oorsprong en potensiële insigte oor die vorming van lewe maak dit 'n belangrike hemelliggaam vir wetenskaplike verkenning.

Bronne:

- Hindustan Times (Geen URL verskaf nie)