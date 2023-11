Die geheimenisse van die kosmos: onthulling van onheilspellende hemelse verskynsels

Die uitgestrekte uitspansel van die kosmos hou nooit op om ons te verstom met sy enigmatiese wonders nie. Soos Halloween naderkom, het NASA afgekom op 'n paar werklik spookagtige hemelse waarnemings wat koue rillings oor jou ruggraat sal laat afkom.

Jupiter se creepy 'gesig'

Tydens sy 54ste verbyvlug van Jupiter, het NASA se Juno-sending 'n verstommende beeld van die gasreus se noordelike streke vasgelê. In 'n treffende geval van pareidolia het die kolkende wolke en storms gevorm wat blyk te wees 'n gesig wat uit die onstuimige atmosfeer te voorskyn kom. Die beeld, verwerk deur die burgerwetenskaplike Vladimir Tarasov met behulp van JunoCam se rou data, vertoon die angswekkende verskynsel van herkenbare patrone wat uit chaos ontstaan.

'n Skelethand in die sterre

Diep binne die kosmos, in die nasleep van 'n ineenstortende ster, is 'n spookagtige newel in die vorm van 'n skelethand geopenbaar. Hierdie hemelse skouspel, bekend as MSH 15-52, het 1,500 1509 jaar gelede ontstaan ​​toe 'n massiewe ster sy kernbrandstof uitgeput en ineengestort het. Die oorblyfsels van die ster het 'n neutronster genaamd PSR B58-XNUMX gevorm, wat kragtige winde en strale van energiek materiaal uitstraal. NASA se Chandra X-straalsterrewag het die pulsar binne die basis van die newel se palm ontdek. Die sterrewag se waarnemings het die ingewikkelde besonderhede van hierdie meesleurende astronomiese meesterstuk onthul.

Verken die magnetiese veld

In 'n onlangse deurbraak het NASA se Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) 'n 17-dae-waarnemingsveldtog begin, wat ongekende insigte in die newel se magnetiese veld verskaf het. Die IXPE-data het wetenskaplikes in staat gestel om die magnetiese veld binne die newel te karteer, wat onthul hoe gelaaide deeltjies langs sy lyne beweeg. Net soos die bene in 'n persoon se hand sy vorm bepaal, vorm die magneetveld die newel. Deur onstuimige streke binne hierdie magnetiese veld word deeltjies binne die newel versnel, wat 'n kykie bied in die ingewikkelde dinamika van hierdie eteriese verskynsel.

FAQ

V: Wat is pareidolia?

A: Pareidolia is 'n sielkundige verskynsel waar die menslike verstand bekende patrone, soos gesigte of voorwerpe, in ewekansige of dubbelsinnige stimuli waarneem.

V: Wat is 'n neutronster?

A: ’n Neutronster is die ongelooflike digte kern wat agtergebly het ná ’n massiewe ster se ineenstorting. Dit bestaan ​​hoofsaaklik uit diggepakte neutrone en beskik oor uiters kragtige magnetiese velde.

V: Wat is X-straal polarimetrie?

A: X-straalpolarimetrie is 'n tegniek wat gebruik word om die polarisasie van X-straalstraling te meet. Dit verskaf waardevolle inligting oor die rigting en eienskappe van X-straalgolwe in die ruimte.

Bronne: NASA (https://www.nasa.gov/)