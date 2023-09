NASA se Mars-monster-terugsendingmissie staar onsekerheid in die gesig, bevind onafhanklike oorsig

’n Onafhanklike hersieningsraad het NASA se plan om monsters van Mars, bekend as die Mars Sample Return (MSR)-missie, terug te bring, as onwerkbaar beoordeel. Die komplekse missie behels die bou en lansering van twee helikopters, 'n vuurpyl, 'n lander en 'n wentelbaan na Mars teen 2028. Die hersieningsraad het egter tot die gevolgtrekking gekom dat die sending se begroting en skedulering van die begin af onrealisties was.

Die verslag lui dat die vroegste NASA kan hoop om die lander en wentelbaan gereed te hê, sal 2030 wees, eerder as die oorspronklike teiken van 2028. Die hersieningsraad is gestig om die sending se planne, ontwerp en tegniese uitdagings in terme van koste en skedule te evalueer .

NASA het besluit om sy planne te staak om 'n amptelike koste- en skeduleberaming te verskaf gebaseer op die bevindinge van die hersiening. Die agentskap sal nou sy eie hersiening doen en aanbevelings maak om vorentoe te beweeg met die missie.

Die Mars Sample Return-sending is betekenisvol aangesien dit daarop gemik is om rotsagtige monsters van Mars te versamel, wat deurslaggewend kan wees in die soeke na buiteaardse lewe. Die hersieningsraad het die belangrikheid van die sending erken, nie net vir die soeke na lewe nie, maar ook vir NASA se planne om mense in die toekoms na Mars te stuur.

Die verslag beveel aan dat NASA die belangrikheid van die sending beter kommunikeer, en verklaar dat dit die potensiaal het om ons begrip van die sonnestelsel, ons plek daarin en die bestaan ​​van lewe anderkant die aarde te verander. Die missie kan wye impak op die samelewing, geskiedenis en tegnologie hê.

Die huidige omstandighede rondom die Mars Sample Return-sending stel egter uitdagings vir NASA in. Daar was kommer oor die sending se begroting, met ramings wat wissel van $7 miljard tot $11 miljard. NASA het bykomende finansiering versoek om op skedule te bly vir 'n 2028-bekendstelling, maar die bevindinge van die oorsig laat twyfel bestaan ​​oor die haalbaarheid om daardie tydlyn te ontmoet.

NASA se uiteindelike doel is om die Mars Sample Return-sending lewensvatbaar te maak. Met sy potensiaal om ruimteverkenning en wetenskaplike ontdekking te bevorder, is die sukses van hierdie missie van kardinale belang vir die agentskap.

