EMIT bespeur metaanvrystellings vanuit die ruimte: verrassende resultate en breë impak

Die EMIT-beeldspektrometer, wat in Julie 2022 aan boord van die Internasionale Ruimtestasie gelanseer is, is ontwerp om oppervlakminerale in droë streke te karteer, maar het sedertdien bewys dat dit bykomende vermoëns het. Terwyl hy die wêreld se droë streke bestudeer het, kon EMIT ook puntbronvrystellings van kweekhuisgasse, spesifiek metaan, opspoor. Die instrument het die verwagtinge ver oortref en het meer as 750 metaanvrystellingsbronne sedert Augustus 2022 geïdentifiseer.

Hierdie nuwe navorsing, gepubliseer in Science Advances, beklemtoon die verrassende vermoë van EMIT om beide groot en klein metaan-emissiebronne op te spoor. Selfs emissies so klein as 'n paar honderd pond per uur kan nou opgespoor word, wat die identifikasie van meer "super-emitters" moontlik maak wat 'n buitensporige deel van die totale emissies bydra. Die studie het ook bevind dat EMIT tussen 60% tot 85% van die metaanpluime wat tipies in lugveldtogte gesien word, kan waarneem.

Wat EMIT besonder waardevol maak, is sy breë dekking. Vanaf sy uitkykpunt 250 myl bo die aarde, is EMIT in staat om data oor 'n groot deel van die planeet se droë streke te versamel, wat strek oor 51.6 grade noord- en suidbreedte. Dit sluit gebiede in wat dikwels as te afgeleë, riskant of duur beskou word vir veldtogte in die lug. EMIT neem hoë-resolusie beelde, bekend as "tonele", van gebiede van 50 myl-by-50-myl vas, wat navorsers 'n omvattende oorsig gee van metaanvrystellings in hierdie streke.

Die inligting wat deur EMIT ingesamel word, het beduidende implikasies vir die aanspreek van klimaatsverandering. Metaan, 'n kragtige kweekhuisgas, is tot 80 keer meer effektief om hitte vas te vang as koolstofdioksied oor 'n tydperk van 10 jaar. Deur spesifieke metaanvrystellingsbronne te identifiseer, soos stortingsterreine, landbouterreine en olie- en gasfasiliteite, kan maatreëls getref word om hierdie vrystellings te verminder en die impak daarvan op die klimaat te beperk.

Om die identifikasie van metaanbronne te ondersteun, skep die EMIT-wetenskapspan metaanpluimkaarte en stel dit op 'n webwerf vry. Die data wat deur EMIT ingesamel word, is publiek beskikbaar en kan deur wetenskaplikes, organisasies en die algemene publiek verkry word. Hierdie magdom inligting sal help om die bronne en verspreiding van metaanvrystellings wêreldwyd te verstaan, wat meer doelgerigte pogings moontlik maak om klimaatsverandering te versag.

vrae

1. Wat is die primêre missie van die EMIT-beeldingspektrometer?

Die primêre missie van EMIT is om oppervlakminerale in die droë streke van die wêreld te karteer.

2. Kan EMIT metaanvrystellings opspoor?

Alhoewel dit nie deel van sy primêre missie is nie, het EMIT bewys dat dit die vermoë het om metaanvrystellings op te spoor.

3. Wat is die betekenis daarvan om metaanvrystellingsbronne te identifiseer?

Die identifisering van metaanvrystellingsbronne maak voorsiening vir geteikende maatreëls om hierdie vrystellings te verminder, wat kan bydra om klimaatsverandering te beperk.

4. Hoe vergelyk EMIT se dekking met lugveldtogte?

EMIT se dekking is wyer as lugveldtogte, aangesien dit data oor 'n groot gebied vanaf sy uitkykpunt op die Internasionale Ruimtestasie kan versamel.

5. Waar kan toegang verkry word tot die data wat deur EMIT ingesamel is?

Die data wat deur EMIT ingesamel word, is beskikbaar op 'n webwerf wat deur die EMIT-wetenskapspan geskep is en kan deur die publiek, wetenskaplikes en organisasies verkry word.