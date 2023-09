NASA se OSIRIS-REx-kapsule land veilig op aarde met asteroïdemonsters

NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig het suksesvol na die aarde teruggekeer, wat die grootste hoeveelheid asteroïdemateriaal wat ooit versamel is, teruggebring het. Die ruimtetuig is in 2016 gelanseer en het twee jaar lank gereis om die asteroïde genaamd Bennu te bereik, wat meer as 200 miljoen myl van die aarde af is.

Sodra die ruimtetuig Bennu bereik het, het dit om die asteroïde begin wentel en uiteindelik sy oppervlak in 2020 aangeraak. Met 'n spesiaal ontwerpte arm het die ruimtetuig lug geblaas en stof en klippies van die asteroïde opgesuig. Die arm het soveel materiaal versamel dat sy deksel nie wou toemaak nie.

Nadat die monsters versamel is, het die OSIRIS-REx-ruimtetuig sy reis terug aarde toe begin. Sondag is 'n kapsule wat die asteroïdemonsters bevat, uit die ruimtetuig vrygelaat en het weer die aarde se atmosfeer binnegegaan teen snelhede van tot 27,650 5,000 mph, met temperature van meer as XNUMX XNUMXº Fahrenheit. Die kapsule se buitenste dop het dit egter teen die uiterste hitte beskerm.

Soos die kapsule afsak, ​​het 'n valskerm oopgegaan, wat sy val vertraag het. Merkwaardig genoeg het die kapsule in die Utah-woestyn geland net 'n meter van NASA se teikenlandingsplek af. Werkers van NASA het vinnig by die terrein opgedaag, die kapsule toegedraai en dit per helikopter na 'n nabygeleë skoon kamer vervoer. Vandaar is dit na NASA se Johnson-ruimtesentrum in Houston, Texas vervoer, waar 'n spesiale laboratorium ingerig is om die asteroïdemonster te hanteer.

Wetenskaplikes glo dat die bestudering van die asteroïde materiaal insigte sal verskaf oor die vorming van die Sonnestelsel sowat 4.5 miljard jaar gelede. Die samestelling van asteroïdes kan materiale bevat wat 'n rol gespeel het in die ontstaan ​​van lewe op Aarde. Dinsdag sal die monsterhouer oopgemaak word, en wetenskaplikes is opgewonde om die byna ongerepte monster te bestudeer, wat na verwagting die grootste sal wees wat nog ooit van 'n asteroïde teruggebring is.

Die OSIRIS-REx-sending is nou hernoem na OSIRIS-APEX, en die ruimtetuig sal 'n nuwe missie onderneem om 'n ander asteroïde genaamd Apophis te bestudeer. Hierdie voortdurende verkenning van asteroïdes sal bydra tot 'n beter begrip van die vroeë Sonnestelsel en die moontlike opkoms van lewe op Aarde.

