Die kruising van musiek en die kosmos: die vertaling van sterrekunde in kuns

Die skoonheid en geheimenisse van die naghemel het lank reeds die verbeelding van die mensdom aangegryp. Veral kunstenaars het dikwels inspirasie gevind in die uitgestrektheid en kompleksiteit van die kosmos. Terwyl teleskope soos die Chandra X-straalsterrewag, Hubble en Spitzer 'n gevorderde begrip van die heelal verskaf het, bly die aanloklikheid van die naghemel. Nou het 'n samewerking tussen NASA se Chandra X-ray Observatory en SYSTEM Sounds die gaping tussen wetenskap en kuns oorbrug en 'n unieke projek geskep wat bekend staan ​​as A Universe of Sound.

A Universe of Sound is 'n data sonifikasieprojek wat visueel verstommende diepruimtedata van NASA-teleskope in hoorbare komposisies omskakel. Deur wiskundige kartering te gebruik om digitale oudio aan pixelwaardes toe te ken, laat die projek luisteraars toe om astronomiese data te ervaar deur die sin van gehoor. Anders as vorige data sonifikasie-pogings, het die komponis Sophie Kastner hierdie projek 'n stap verder geneem deur musiek te skep wat vaardige musikante op regte instrumente kan speel.

Kastner se nuutste stuk, "Where Parallel Lines Converge," transformeer X-straal-, infrarooi- en optiese visuele data van die Melkweg se Galaktiese Sentrum in 'n dissonante simfonie van note. Met inspirasie uit 'n saamgestelde beeld wat in 2009 geskep is, fokus Kastner op boeiende elemente soos die dubbelsterstelsel, prominente filamente en die supermassiewe swart gat in die middel van die Melkweg.

Deur 'n kombinasie van artistieke interpretasie en onderliggende wiskundige beginsels, meng 'n Heelal van Klank kuns en wetenskap naatloos. Rekenaaralgoritmes karteer data van Chandra, Hubble en Spitzer wiskundig in klanke wat deur mense waargeneem kan word. Kastner neem dan hierdie data en voeg 'n artistieke kinkel by, wat verseker dat die musiek deur regte musikante gespeel kan word.

Hierdie projek bied 'n nuwe en unieke manier vir mense om met die kosmos om te gaan, deur die instrumente van wetenskap en die krag van artistieke uitdrukking te kombineer. Soos Kastner dit beskryf, is die neem van vertaalde data uit die ruimte en om 'n menslike kinkel daaraan te plaas soortgelyk aan die skryf van 'n fiktiewe storie gebaseer op werklike feite. Dit is 'n bewys van die blywende verband tussen die mensdom en die naghemel.

Om die kruising van sterrekunde en kuns te verken, is Kastner se komposisie, “Where Parallel Lines Converge,” beskikbaar vir aflaai as bladmusiek vanaf Chandra se webwerf. Die stuk is opgeneem deur die Ensemble Éclat en gedirigeer deur Charles-Eric Fontaine. A Universe of Sound bied 'n vars perspektief op ons begrip van die heelal, en nooi ons om die kosmos te verken deur die harmonieë en melodieë van musiek.

vrae:

1. Wat is 'n Heelal van Klank?

A Universe of Sound is 'n samewerkingsprojek tussen NASA se Chandra X-ray Observatory en SYSTEM Sounds wat diepruimte visuele data van teleskope in hoorbare komposisies omskakel.

2. Hoe werk 'n Heelal van Klank?

Data sonifikasie-algoritmes karteer visuele data van NASA-teleskope wiskundig in klanke wat deur mense waargeneem kan word. Bekwame musikante speel dan hierdie klanke op regte instrumente en skep unieke komposisies.

3. Wat is die doel van A Universe of Sound?

A Universe of Sound het ten doel om die gaping tussen wetenskap en kuns te oorbrug deur 'n nuwe manier te bied vir mense om met kosmiese data om te gaan. Dit bied 'n geleentheid om die wonders van die heelal deur die sin van gehoor te ervaar.

4. Wat is die betekenis van Sophie Kastner se bydrae?

Komponis Sophie Kastner neem die data sonifikasie-projek verder deur musiek te skep wat vaardige musikante op regte instrumente kan speel, wat 'n artistieke kinkel aan die projek gee. Haar komposisies, soos "Where Parallel Lines Converge," bied 'n unieke interpretasie van kosmiese data.

5. Hoe kan ek 'n Heelal van Klank ervaar?

Een van Sophie Kastner se komposisies, “Where Parallel Lines Converge,” is beskikbaar vir aflaai as bladmusiek vanaf Chandra se webwerf. Dit kan ook geluister word deur opnames wat deur die Ensemble Éclat uitgevoer word.