NASA se Psyche Mission Set om die geheime van die sonnestelsel te verken

NASA gaan Donderdag die hoogs verwagte Psyche-ruimtetuig lanseer in 'n missie wat daarop gemik is om geheime oor die aarde se kern te openbaar. Die lansering is geskeduleer om vanaf die Kennedy-ruimtesentrum in Cape Canaveral, Florida om 10:16 vm.

Psyche, vernoem na die asteroïde waarheen dit op pad is, sal 'n ses jaar lange reis van 2.2 miljard myl onderneem na die Psyche asteroïde, wat tussen Mars en Jupiter in die sonnestelsel geleë is. Die sending was aanvanklik beplan om vroeër te begin, maar het 'n jaar lange vertraging ondervind.

Die regstreekse dekking van die bekendstelling sal om 9:15 vm ET begin, en dit sal op verskeie platforms gestroom word, insluitend NASA Television, die NASA-toepassing, die agentskap se webwerf, sowel as Twitch, X, Daily Motion en YouTube. Dit sal kykers in staat stel om die geskiedkundige lansering van die ruimtetuig te sien.

Psige is veral interessant vir wetenskaplikes, aangesien dit glo hoofsaaklik van metaal gemaak word, wat dit van ander asteroïdes onderskei. Deur hierdie unieke asteroïde te bestudeer, hoop wetenskaplikes om insig te kry in die vorming van die Aarde se kern, wat hoofsaaklik uit yster en nikkel bestaan.

Hierdie sending hou ontsaglike waarde in vir ons begrip van die sonnestelsel se geskiedenis en die prosesse wat ons eie planeet gevorm het. Die data wat deur die Psyche-ruimtetuig ingesamel word, sal wetenskaplikes help om waardevolle inligting oor die vroeë stadiums van ons sonnestelsel se evolusie te ontdek.

Ten slotte verteenwoordig NASA se Psyche-sending 'n belangrike mylpaal in wetenskaplike verkenning, aangesien dit poog om die geheimenisse van die sonnestelsel te ontrafel en sleutelinsigte te verskaf oor die samestelling en vorming van die aarde se kern.

Definisies:

– Psyche: Die asteroïde waarna die ruimtetuig vernoem is, geleë tussen Mars en Jupiter.

– Sonnestelsel: Die versameling van planete, mane en kleiner hemelliggame wat om die Son wentel.

– Kern: Die sentrale deel of binneste laag van 'n voorwerp, soos die Aarde.

Bron: (bronartikel)