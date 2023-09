NASA land die grootste asteroïdemonster wat ooit op aarde versamel is

NASA het die grootste asteroïdemonster wat nog ooit versamel is, suksesvol op aarde teruggebring. Die monster, wat ingesamel is as deel van NASA se Osiris-Rex-sending, is die Amerikaanse ruimte-agentskap se eerste missie om 'n monster van 'n asteroïde te versamel en die eerste deur enige agentskap sedert 2020. 'n Kapsule wat ongeveer 250 g rotse en stof bevat wat van asteroïde Bennu versamel is onder in die Utah-woestyn naby Salt Lake City voor skedule. Die steekproef sal aan 'n groep van meer as 200 mense van 38 wêreldwyd verspreide instellings gegee word. Asteroïde Bennu is 'n 4.5 miljard jaar oue oorblyfsel van ons vroeë sonnestelsel, en wetenskaplikes glo dit kan help om lig te werp op hoe planete gevorm en ontwikkel het. Kenners sê die koolstofryke, naby-aarde asteroïde dien as 'n tydkapsule vanaf die vroegste geskiedenis van die sonnestelsel.

Die monster sal belangrike leidrade verskaf wat ons kan help om die oorsprong van organiese stowwe en water wat moontlik tot lewe op aarde gelei het, te verstaan. Anders as meteoriete wat na die aarde toe val, wat vinnig besmet raak met kontak met die atmosfeer, sal die monster wat direk van Bennu versamel is, 'n ongerepte kykie in die verlede gee. Voorbeeld-terugsendingmissies soos Osiris-Rex is belangrik omdat die teruggekeerde monsters ongerepte is en belangrike inligting oor hul samestelling en geskiedenis behou.

Die Osiris-Rex-ruimtetuig is op 8 September 2016 gelanseer en het in Desember 2018 by Bennu aangekom. Nadat hy die asteroïde vir byna twee jaar gekarteer het, het dit op 20 Oktober 2020 'n monster van die oppervlak af versamel. Wetenskaplikes wag gretig op die ontleding van die monsters om die geheime wat asteroïde Bennu hou oor die vorming van planete soos die Aarde en die oorsprong van lewe self te ontbloot.

