Nuwe insigte oor Kepler 385 planetêre stelsel onthul in opgedateerde katalogus

'n Onlangse studie het fassinerende nuwe besonderhede onthul oor die Kepler 385 planetêre stelsel, wat deur NASA se Kepler-sending ontdek is tydens sy byna dekade lange planeetjagsending wat in 2018 geëindig het. Die stelsel, wat ongeveer 4,670 2014 ligjare van die aarde af geleë is, bestaan ​​uit sewe planete in die nabyheid van hul ster. Terwyl sommige planete vroeër in XNUMX bevestig is, bevestig die bygewerkte katalogus die bestaan ​​van al die planete in die stelsel en verskaf vars insigte oor hul eienskappe.

Onder leiding van Jack Lissauer, 'n navorsingswetenskaplike by NASA se Ames-navorsingsentrum, het die span eksoplaneet-wetenskaplikes die mees akkurate lys van Kepler-planeetkandidate tot nog toe saamgestel. Hul bevindinge sal in die Journal of Planetary Science gepubliseer word onder die titel "Opgedateerde Katalogus van Kepler Planet Candidates: Focus on Accuracy and Orbital Periods." Hierdie omvattende katalogus sal sterrekundiges in staat stel om die kenmerke van hierdie eksoplanete verder te bestudeer en ons kennis van hierdie verre wêrelde uit te brei.

Een van die interessantste aspekte van die Kepler 385-stelsel is dat al sewe planete groter as die aarde is, maar kleiner as Neptunus. Daar word geglo dat die twee binneste planete rotsagtig is en moontlik dun atmosfeer het. Die oorblywende vyf planete is omtrent twee keer so groot soos die Aarde en het waarskynlik dik atmosfeer. Hierdie unieke stelsel bied 'n goudmyn van inligting vir wetenskaplikes om hul begrip van planetêre stelsels te verdiep en bied 'n geleentheid om hierdie verre wêrelde met ons eie Sonnestelsel te vergelyk.

Die bygewerkte katalogus werp nie net lig op die Kepler 385-stelsel nie, maar bevat ook inligting oor byna 4,400 700 planeetkandidate en XNUMX multiplaneetstelsels. Deur metings van die gasheersterre te verbeter met behulp van data van die ESA se Gaia-ruimtetuig, kon die navorsers die verspreiding van transito-tydsduur ontleed, wat gehelp het om nuwe insigte oor die aard van planetêre bane in multiplaneetstelsels te onthul.

Interessant genoeg het die studie bevind dat stelsels met meer deurgaande planete geneig is om meer sirkelvormige bane te hê. Hierdie bevinding, ondersteun deur 'n meer direkte en model-onafhanklike benadering, daag die vorige afleiding uit dat klein planete met meer deurgaande planete kleiner orbitale eksentrisiteite het.

Alhoewel die Kepler 385-stelsel nie bewoonbaar is as gevolg van intense bestraling nie, verryk hierdie bygewerkte katalogus ons begrip van eksoplanetêre stelsels en baan dit die weg vir verdere ontdekkings en insigte. Met verbeterde data en analise kan sterrekundiges en navorsers voortgaan om die wonders van ons sterrestelsel te verken en die geheimenisse van eksoplanetêre stelsels te ontbloot.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is die Kepler 385 planetêre stelsel?

Die Kepler 385 planetêre stelsel is 'n sterrestelsel wat ongeveer 4,670 XNUMX ligjare van die Aarde af geleë is. Dit bestaan ​​uit sewe planete, almal groter as die aarde maar kleiner as Neptunus, wat naby hul ster wentel.

Wat is die betekenis van die bygewerkte katalogus?

Die bygewerkte katalogus verskaf die mees akkurate lys van Kepler planeet kandidate tot op datum. Dit stel sterrekundiges in staat om meer te wete te kom oor die eienskappe van eksoplanete en dit met ons eie Sonnestelsel te vergelyk. Die katalogus bevat ook inligting oor duisende ander planeetkandidate en multiplaneetstelsels.

Watter nuwe insigte is onthul oor die Kepler 385-stelsel?

Deur data en metodes te verfyn, het navorsers die bestaan ​​van al sewe planete in die Kepler 385-stelsel bevestig en nuwe besonderhede oor hul eienskappe verskaf. Die katalogus dui daarop dat sommige planete rotsagtig is en moontlik dun atmosfeer het, terwyl ander dik atmosfeer het. Dit beklemtoon ook die rariteit van 'n ster met meer as ses planete of planeetkandidate wat om dit wentel.

Wat het die studie gevind oor die aard van planetêre bane in multiplaneetstelsels?

In teenstelling met vorige aannames, het die studie bevind dat stelsels met meer deurgaande planete geneig is om meer sirkelvormige bane te hê. Hierdie gevolgtrekking is gebaseer op 'n direkte en model-onafhanklike benadering, wat vorige komplekse modelle uitdaag.

Is die Kepler 385-stelsel bewoonbaar?

Nee, die Kepler 385-stelsel is nie bewoonbaar nie. Al sewe planete in die stelsel is ver binne die bewoonbare sone, maar ontvang intense bestraling van hul ster. Hulle ontvang meer hitte per area as enige planeet in ons Sonnestelsel.