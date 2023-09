NASA gee beeldspektrometer af aan planeet vir integrasie op Tanager-satelliet

NASA se Jet Propulsion Laboratory (JPL) het 'n beeldspektrometer aan die Amerikaanse Aarde-beeldmaatskappy, Planet, oorhandig vir integrasie op die Tanager 1-hiperspektrale satelliet. Hierdie mylpaal is 'n belangrike stap vir die Carbon Mapper Coalition, wat daarop gemik is om globale metaan- en koolstofdioksiedvrystellings beter te verstaan.

Die beeldspektrometer wat deur JPL ontwikkel is, sal 'n deurslaggewende rol speel in die opsporing, vasstelling en kwantifisering van puntbronvrystellings van metaan en koolstofdioksied. Dit sal waardevolle data verskaf om die koalisie se missie te ondersteun.

As deel van sy verbintenis tot die koalisie, werk Planet aktief daaraan om twee hiperspektrale satelliete, Tanager 1 en Tanager 2, te bou en te lanseer. Tanager 1 sal na verwagting gereed wees vir lansering in 2024.

Daarbenewens beur Planet vorentoe met sy Pelican-program. Die eerste Tech Demo, TD1, is volledig gebou en sal later vanjaar bekendgestel word. Die primêre doel van TD1 is om die satellietplatform en operasionele stelsels in 'n wentelbaanomgewing te toets. Lesse wat uit TD1 geleer is, sal toekomstige iterasies van die Pelican- en Tanager-satelliete inlig.

Planet werk ook aktief saam met gebruikers in hul Early Access Program (EAP) om te verstaan ​​hoe hiperspektrale data die meeste waarde aan verskeie organisasies kan lewer. Deur gebruik te maak van sintetiese data wat in vennootskap met Rendered.ai ontwikkel is, beoog Planet om omvattende markterugvoer in te samel en innoverende toepassings en gebruiksgevalle vir toekomstige hiperspektrale data te identifiseer.

Met hierdie integrasie van die beeldspektrometer op die Tanager 1-satelliet vorder beide NASA en Planet na hul gedeelde doelwit om kweekhuisgasvrystellings meer effektief te monitor en te verstaan. Hierdie samewerking sal die weg baan vir beter klimaatsverandering-analise en versagtingspogings.

Bronne:

– NASA JPL

– Planeet