'n NASA-ondersoek begin op 'n reis na psige

NASA het 'n ruimtetuig genaamd Psyche gelanseer op 'n missie om 'n voorwerp 2.2 miljard myl weg te verken. Psyche is 'n metaalryke asteroïde wat waardevolle insigte kan verskaf oor die samestelling en binnekant van planete soos die Aarde. Hierdie asteroïde is vermoedelik die oorblyfsels van 'n klein planeet of 'n nuwe hemelliggaam wat nog onbekend is aan wetenskaplikes.

Die ruimtetuig, wat op 'n herbruikbare SpaceX Falcon Heavy-vuurpyl reis, het ten doel om nuwe inligting oor die evolusie van ons sonnestelsel te ontbloot en hoe verskillende hemelliggame met mekaar omgaan. Dit sal die eerste keer wees dat ’n wêreld met ’n metaaloppervlak deur mense of robotte besoek word.

Hoofwetenskaplike Lindy Elkins-Tanton het verklaar dat hul doel is om die kern van 'n planeet te ondersoek, wat metafories na verwys word as die verkenning van "binneruimte" terwyl hulle deur die buitenste ruimte reis. Psyche, vernoem na die Griekse godin van die siel, is vermoedelik deel van die yster-nikkel kern van 'n planetesimal, 'n bousteen van rotsagtige planete.

In die loop van twee jaar sal die ruimtetuig Psyche bestudeer deur gevorderde instrumente te gebruik om sy magnetiese veld, chemiese en minerale samestelling en topografie te ondersoek. Hierdie missie sal volgende generasie kommunikasie met behulp van lasers toets en 'n aandrywingstelsel gebruik wat energie van sonpanele gebruik om elektriese en magnetiese velde te skep.

Die Psyche-ruimtetuig sal na verwagting in Julie 2029 by sy bestemming in die Asteroïdegordel, tussen Mars en Jupiter, aankom. Hierdie sending verteenwoordig 'n beduidende stap vorentoe in ons begrip van hemelliggame en hul rol in die vorming van die sonnestelsel.

