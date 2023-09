Die toekoms van die Internasionale Ruimtestasie: NASA stel die Amerikaanse Deorbit-voertuig voor

NASA het planne aangekondig om die Internasionale Ruimtestasie (ISS) teen die einde van die dekade af te tree. As deel van die stasie se beplande aftrede, het NASA die ontwikkeling voorgestel van die US Deorbit Vehicle (USDV), 'n ruimtetuig wat ontwerp is om die ISS veilig te beweeg. Die ISS, 'n gesamentlike onderneming van vyf ruimte-agentskappe, is sedert 1998 in werking en sal tot 2030 voortduur, met Rusland wat tot minstens 2028 sal verbind.

Die veilige baan van die ISS is 'n gedeelde verantwoordelikheid van al vyf ruimte-agentskappe, met die doel om bevolkte gebiede te vermy. Ter voorbereiding vir die aftrede van die ISS, poog NASA om sy bedrywighede in 'n lae Aarde-baan oor te skakel na kommersieel besit en bedryf platforms. Hierdie verskuiwing het ten doel om voortgesette toegang en teenwoordigheid in die ruimte vir navorsing, tegnologie-ontwikkeling en internasionale samewerking te verseker.

Vorige strategieë om die ISS te deorbiteer het behels die gebruik van verskeie Roscosmos Progress-ruimtetuie. Onlangse evaluasies het egter daartoe gelei dat NASA die ontwikkeling van 'n nuwe ruimtetuig, die USDV, voorstel, wat meer robuuste vermoëns vir verantwoordelike deorbit sal bied. Die USDV sal fokus op die finale deorbitaktiwiteit en kan óf 'n nuwe ruimtetuigontwerp wees óf 'n wysiging van 'n bestaande ruimtetuig. Dit sal ontwerp word om op sy eerste vlug te funksioneer en oor voldoende oortolligheid en afwykingsherstelvermoë beskik om die kritieke deorbit-brand uit te voer.

Die ontwikkeling van die USDV sal 'n komplekse en tydrowende poging wees, wat jare se ontwikkeling, toetsing en sertifisering vereis. Hierdie voorgestelde ruimtetuig verteenwoordig egter 'n beduidende verskuiwing in NASA se benadering om die ISS te deorbiteer en verseker 'n veilige en beheerde ontmanteling van die ruimtestasie.

