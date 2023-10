Nuwe vordering vir NASA se Orion-ruimtetuig in Maansendingvoorbereidings

NASA vorder geleidelik om Amerikaanse ruimtevaarders terug te stuur na die maan met die konstruksie van sy Orion-ruimtetuig vir die Artemis II-sending. Die ruimtetuig, wat in samewerking met Lockheed Martin en die Europese Ruimte-agentskap (ESA) gebou word, het ’n beduidende mylpaal bereik toe sy bemanning en diensmodules amptelik saamgevoeg is.

Om die gereedheid van die ruimtetuig vir sy komende missie te verseker, sal 'n reeks streng toetse uitgevoer word. Die eerste stap sal behels dat die gekombineerde bemanning en diensmodule aangeskakel word, gevolg deur hoogtekamertoetse om die toestande van diep ruimte te simuleer. Hierdie toetse is noodsaaklik om te verseker die ruimtetuig se vermoë om die uitdagende omgewing te weerstaan ​​wat dit tydens die sending sal teëkom.

Die Artemis-program het ten doel om ruimtevaarders teen 2025 na die maanoppervlak terug te keer, en die vordering wat met die Orion-ruimtetuig gemaak is, bring ons nader aan daardie doelwit. Daar lê egter nog verskeie kritieke fases van voorbereiding voor. Die Europese Ruimte-agentskap het die termiese siklustoets uiteengesit, wat die ruimtetuig se vermoë om uiterste temperatuurvariasies te verduur, en die direkte veld akoestiese toets, wat sy vermoë om lanseringsvibrasies te weerstaan, evalueer.

Sodra hierdie toetse suksesvol voltooi is, sal die ruimtetuig se sonvlerke geïnstalleer word, tenks sal met vuurpyl dryfmiddel gevul word, en dit sal aan die lansering-abortestelsel gekoppel word. Laastens sal die Orion-ruimtetuig geïntegreer word met NASA se Space Launch System-vuurpyl, wat die laaste stadium voor sy lansering aandui.

Intussen is die Orion-span onvermoeid besig om voor te berei vir die uitdagings van ruimtevlug. Hoofopleidingsbeampte vir Artemis II, Jacki Mahaffey, het vertroue uitgespreek in die vordering wat die bemanning gemaak het, en beklemtoon hul belangrike rol as die eerste individue wat binne NASA se nuutste ruimtetuig gevlieg het wat ontwerp is vir diepruimteverkenning.

Met elke stap vorentoe baan NASA die weg vir toekomstige maansendings en die verkenning van diep ruimte, terwyl die mensdom nog 'n sprong na die Maan neem.

Algemene vrae

1. Wat is die Artemis II-sending?

Artemis II is 'n NASA-sending wat daarop gemik is om ruimtevaarders na die Maan terug te keer. Dit is deel van die breër Artemis-program, wat poog om volhoubare menslike teenwoordigheid op die Maan teen 2024 te vestig.

2. Wat is die rol van die Orion-ruimtetuig?

Die Orion-ruimtetuig is 'n deurslaggewende komponent van die Artemis-sendings. Dit sal ruimtevaarders na en van die maan vervoer, wat hul verkenning en wetenskaplike pogings op die maanoppervlak vergemaklik.

3. Wie is betrokke by die bou van die Orion-ruimtetuig?

Die konstruksie van die Orion-ruimtetuig behels samewerking tussen NASA, Lockheed Martin en die Europese Ruimte-agentskap (ESA).

4. Watter toetse sal die Orion-ruimtetuig ondergaan?

Die Orion-ruimtetuig sal verskeie toetse ondergaan, insluitend die termiese siklustoets om sy vermoë om uiterste temperature te weerstaan ​​en die direkte veld akoestiese toets (DFAT) te evalueer om sy weerstand teen lanseringsvibrasies te evalueer.

5. Wanneer is die verwagte bekendstelling van die Artemis II-sending?

Die Artemis II-sending is geskeduleer om volgende jaar van stapel te stuur, maar soos met enige komplekse missie, is daar steeds potensiële uitdagings wat aangespreek moet word voordat die sending kan voortgaan.