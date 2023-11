NASA Plus: Gratis, advertensievrye stroomdiens neem af

NASA gaan die manier waarop ons ruimteverkenning ervaar omwenteling maak met die bekendstelling van sy nuwe stromingsdiens, NASA Plus. Anders as tradisionele stroomplatforms, benodig NASA Plus nie 'n intekening nie en is dit heeltemal vry van advertensies. Hierdie baanbrekende diens sal gebruikers toegang bied tot NASA se Emmy-bekroonde regstreekse dekking, sowel as 'n reeks oorspronklike videoreekse gebaseer op die agentskap se missies.

NASA Plus is deel van die organisasie se groter digitale transformasie, wat ook 'n opgeknapte webwerf en toepassing insluit. Die diens is daarop gemik om die wonders van ruimte direk aan kykers te bring sonder die hindernis van koste of indringende advertensies. Met sy verbintenis om gesinsvriendelik en maklik toeganklik op die meeste groot platforms te wees, is NASA Plus gereed om die verbeelding van ruimte-entoesiaste regoor die wêreld aan te gryp.

Die tydsberekening van NASA Plus kan nie meer perfek wees nie, aangesien die agentskap gereed maak vir die Artemis II-sending na die maan in November 2024. Hierdie geskiedkundige sending sal die eerste keer in 52 jaar wees dat ruimtevaarders na die maanoppervlak sal waag. Terwyl ons gretig op hierdie monumentale gebeurtenis wag, beloof NASA Plus om pragtige beeldmateriaal en insigte van die missie te lewer, sodat kykers hulle kan verwonder oor die wonders van die ruimte.

Vrae:

V: Hoeveel kos NASA Plus?

A: NASA Plus is heeltemal gratis.

V: Moet ek op NASA Plus inteken?

A: Nee, NASA Plus vereis nie 'n intekening nie.

V: Sal daar advertensies op NASA Plus wees?

A: Nee, NASA Plus is heeltemal advertensievry.

V: Sal NASA Plus op verskeie platforms beskikbaar wees?

A: Ja, NASA Plus poog om maklik toeganklik te wees op die meeste groot platforms.

V: Kan ek regstreekse dekking op NASA Plus kyk?

A: Ja, NASA Plus sal toegang bied tot NASA se Emmy-bekroonde regstreekse dekking.

Bronne: NASA.gov