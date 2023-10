NASA nooi publiek uit na virtuele aktiwiteite voor die lansering van Psyche Spacecraft

NASA maak gereed vir die lansering van sy Psyche-ruimtetuig, wat 'n missie sal onderneem om 'n metaalryke asteroïde te bestudeer wat in die buitenste gedeelte van die belangrikste asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter geleë is. Die ruimtetuig sal waardevolle insigte verskaf oor planetêre kerne en die vorming van die Aarde self.

Die Psyche-ruimtetuig is geskeduleer om op Donderdag, 10 Oktober om 16:12 vm. EDT te vertrek aan boord van 'n SpaceX Falcon Heavy-vuurpyl vanaf Launch Complex 39A by NASA se Kennedy Space Centre in Florida. Benewens sy hoofmissie, sal die ruimtetuig ook 'n tegnologiedemonstrasie genaamd Deep Space Optical Communications (DSOC) aanbied, wat vir die eerste keer laserkommunikasie buite die Maan sal toets.

Om die publiek by hierdie opwindende missie te betrek, nooi NASA individue uit om aan virtuele aktiwiteite deel te neem. Deur as 'n virtuele gas te registreer, sal deelnemers toegang kry tot saamgestelde bronne, skeduleveranderings en missiespesifieke inligting wat direk by hul e-pos inkassie afgelewer word. As 'n spesiale aandenking sal virtuele gaste na elke aktiwiteit 'n gedenkstempel vir hul "virtuele gastepaspoort" ontvang.

Die regstreekse bekendstellingsuitsending sal om 9:30 vm. EDT op Donderdag, 12 Oktober, begin en kan op verskeie platforms gekyk word, insluitend YouTube, X, Facebook, Twitch, Daily Motion, die NASA-toepassing, www.nasa.gov/nasatv, en NASA se UHD-kanaal.

Hierdie missie bied 'n buitengewone geleentheid vir die publiek om deel te wees van NASA se wetenskaplike verkenning en ontdekking. Met virtuele toegang en insiggewende hulpbronne kan individue op hoogte bly van die jongste ontwikkelings en die skouspelagtige lansering van die Psyche-ruimtetuig aanskou. Dit is 'n kans om ons begrip van planetêre vorming en die geheimenisse van ons eie planeet uit te brei.

Vir meer inligting oor die Psyche-sending, besoek asseblief NASA se webwerf.

