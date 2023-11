Verken die maanoppervlak: NASA se kommersiële robotvlug na die maan

NASA se ambisieuse planne om die Maan se oppervlak te verken, neem 'n beduidende stap vorentoe met die eerste kommersiële robotlanding in die Verenigde State, geskeduleer vir vroeg 2024. Hierdie baanbrekende sending is deel van NASA se Commercial Lunar Payload Services (CLPS)-inisiatief en die Artemis-program, wat daarop gemik is die ontwikkeling van vermoëns wat nodig is vir toekomstige bemanningsmissies na die Maan.

Astrobotic, 'n toonaangewende ruimte-robotika-maatskappy, sal sy Peregrine-lander op United Launch Alliance (ULA) se Vulcan-vuurpyl lanseer, met die lansering gerig op Sondag 24 Desember. Die geskiedkundige lansering sal by Space Launch Complex 41 in Cape Canaveral Space plaasvind. Force Station, Florida, wat die eerste vlug van ULA se nuwe Vulcan-vuurpyl merk.

Die hoofdoel van Astrobotic se Peregrine Mission One is om suksesvol op die maanoppervlak te land. As deel van hierdie missie sal die lander beide NASA en kommersiële loonvragte dra. Die NASA-loonvragte aan boord sal 'n deurslaggewende rol speel in die bevordering van die agentskap se begrip van die Maan en sy verkenning onder die Artemis-program.

Media-akkreditasie vir die voorbekendstelling en bekendstellingsaktiwiteite sal by NASA se Kennedy Space Centre in Florida uitgevoer word. Belangstellende lede van die media, insluitend internasionale joernaliste, word uitgenooi om aansoek te doen vir akkreditasie by https://media.ksc.nasa.gov. Die sperdatum vir aansoeke is Vrydag 8 Desember vir Amerikaanse media en Donderdag 9 November vir internasionale media.

Deur die CLPS-inisiatief beoog NASA om 'n gereelde skedule van loonvragaflewerings aan die maanoppervlak vas te stel, wat eksperimente, tegnologietoetsing en vermoëdemonstrasies moontlik maak. Hierdie robotmissies sal geweldig bydra tot ons begrip van die Maan, wat die weg baan vir toekomstige Artemis-sendings met bemanningsverkenning.

Vir diegene wat verdere inligting oor NASA se CLPS-inisiatief soek, besoek https://www.nasa.gov/clps. Bly ingeskakel vir meer opdaterings terwyl ons hierdie opwindende reis van maanverkenning aanpak.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wanneer is die eerste kommersiële robotlanding in die Verenigde State op die maan se oppervlak geskeduleer?

A: Die eerste kommersiële robotlanding in die Verenigde State op die maan se oppervlak is geskeduleer om vroeg in 2024 plaas te vind.

V: Wie lei hierdie sending?

A: Astrobotic, 'n prominente ruimterobotikamaatskappy, lei hierdie missie.

V: Wat is die doel van die NASA-vragte aan boord van die Peregrine-lander?

A: Die NASA-loonvragte het ten doel om die agentskap te help om die nodige vermoëns te ontwikkel om die Maan te verken as deel van die Artemis-program.

V: Hoe kan mediapersoneel aansoek doen vir akkreditasie vir die voorbekendstelling en bekendstellingsaktiwiteite?

A: Akkreditasie vir mediapersoneel kan by https://media.ksc.nasa.gov aansoek gedoen word. Die sperdatum vir aansoeke is Vrydag 8 Desember vir Amerikaanse media en Donderdag 9 November vir internasionale media.

V: Wat is die doel van NASA se CLPS-inisiatief?

A: NASA se CLPS-inisiatief het ten doel om 'n gereelde kadens van robotiese loonvragaflewerings aan die maanoppervlak te vestig om eksperimente uit te voer, tegnologieë te toets en vermoëns te demonstreer wat noodsaaklik is vir maanverkenning.