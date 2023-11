NASA nooi almal uit om hul naam na Jupiter se maan Europa te stuur

NASA bied 'n buitengewone geleentheid vir ruimte-entoesiaste om hul name op 'n mikroskyfie te laat vasmaak wat aan boord van die Europa Clipper-ruimtesonde sal wees. Die ruimtetuig is geskeduleer om in die volgende vyf jaar in 'n wentelbaan om Jupiter te gaan, met 'n primêre doelwit om Europa, een van die intrigerende mane van die gasreus, te verken op soek na tekens van bewoonbaarheid. Wetenskaplikes bespiegel dat Europa moontlik 'n oseaan onder sy buitenste laag kan bevat.

Alhoewel hierdie inisiatief dalk nuut lyk, het NASA 'n lang tradisie om die publiek te betrek en hul aktiewe deelname aan verskeie ruimtemissies uit te nooi. In 1995 is die eerste Mars-rover, Sojourner, vernoem na die 19de-eeuse vroueregte-aktivis, Sojourner Truth, na aanleiding van 'n voorstel wat deur 'n 12-jarige meisie gemaak is. Nog 'n voorbeeld sluit in 'n mini-DVD met duisende handtekeninge wat aan Saturnus gestuur is aan boord van die Cassini-Huygens-sonde.

Die Europa Clipper-missie streef daarna om potensiële landingsplekke vir toekomstige missies op Europa te identifiseer. Dit sal twee jaar spandeer om die kant wat van Jupiter af kyk, te ondersoek en nog twee jaar aan die kant wat na die gasreus kyk. Aan die einde van sy sending sal die ruimtetuig doelbewus teen Ganymede, een van Jupiter se ander mane, bots.

Tot op hede is meer as 840,000 31 name reeds ingedien vir insluiting op die mikroskyfie, en individue het steeds die geleentheid om hul name by te voeg tot die sperdatum op XNUMX Desember. Om deel te neem, kan belangstellendes eenvoudig NASA se webwerf by europa.nasa.gov besoek en inteken. Boonop sal die Europa Clipper ook 'n spesiale gedig met die titel "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" dra, geskryf deur die Amerikaanse digterpryswenner Ada Limon.

Om name die ruimte in te stuur simboliseer die mensdom se onwrikbare nuuskierigheid en ons onwrikbare begeerte om buite die grense van ons tuisplaneet te verken. Terwyl die Europa Clipper sy epiese reis begin, sal dit die aspirasies en drome van duisende individue dra, almal gretig om hul merk in die uitgestrekte kosmos te laat.

Algemene vrae (FAQ)

1. Kan iemand aan hierdie inisiatief deelneem?

Absoluut! Hierdie inisiatief is oop vir almal, sodat enigiemand hul naam na Jupiter se maan Europa kan stuur.

2. Wanneer is die sperdatum om name in te dien?

Die sperdatum om name in te dien is 31 Desember.

3. Watter ander items sal die Europa Clipper dra?

Benewens name, sal die ruimtetuig ook 'n gedig dra met die titel "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" geskryf deur die Amerikaanse digter Laureate Ada Limon.

4. Wat is die doel van die Europa Clipper-sending?

Die primêre doel van die Europa Clipper-sending is om Europa te verken en na tekens van bewoonbaarheid te soek, asook om 'n potensiële landingsplek vir toekomstige sendings na die maan te identifiseer.

5. Hoeveel name is tot dusver ingesamel?

Meer as 840,000 XNUMX name is reeds vir die Europa Clipper-sending ingesamel.