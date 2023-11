NASA loods Aurorasaurus-inisiatief om Aurora-opsporing te revolusioneer

NASA het onlangs 'n ontsagwekkende foto van die noordelike ligte wat vanaf die Internasionale Ruimtestasie (ISS) geneem is, op Instagram gedeel. Die byskrif wat die asemrowende beeld vergesel het, het verduidelik dat die foto 418 kilometer bo Utah geneem is. Hierdie boeiende verskynsel, bekend as auroras of noordelike ligte, word veroorsaak deur magnetiese storms wat veroorsaak word deur sonaktiwiteit, soos sonfakkels of koronale massa-uitstoot.

Die Instagram-plasing het vinnig byna 250,000 XNUMX likes gekry en talle bewonderaars het hul bewondering vir die skoonheid van die noordelike ligte in die kommentaarafdeling uitgespreek. Die plasing het slim begin met die frase "bewolk met 'n kans op gloed," wat verwys na 'n gewilde fliektitel.

Die opgewondenheid hou egter nie op by die foto nie. NASA se onderskrif het ook 'n baanbrekende inisiatief genaamd Aurorasaurus bekendgestel, wat mense regoor die wêreld toelaat om aktief deel te neem aan die opsporing en verskaffing van waardevolle data oor die noordelike ligte. Aurorasaurus is die eerste burgerwetenskap-inisiatief wat uitsluitlik daarop gemik is om auroras op te spoor.

Deur hierdie inisiatief kan mense aurora-waarnemings rapporteer deur by die Aurorasaurus-webwerf aan te meld en hul waarnemings te verifieer. Hierdie skare-aangedrewe benadering het reeds beduidende insigte opgelewer. Wetenskaplikes het ontdek dat sosialemediaplatforms 'n deurslaggewende rol speel om ruimteweergebeure intyds op te spoor. Boonop het hulle geleer dat die noordelike ligte verder suid sigbaar is as wat voorheen voorspel is, danksy verslae wat deur burgers ingedien is.

Deur hierdie burgerverslae in ruimteweermodelle in te sluit, kon navorsers die akkuraatheid van auroravoorspellings verbeter. Hierdie samewerkingspoging tussen wetenskaplikes en die algemene publiek het 'n rewolusie in ons begrip van hierdie boeiende natuurverskynsels verander.

As jy gelukkig genoeg was om die noordelike ligte te aanskou, deel jou ervaring in die kommentaar hieronder. En as jy nog nie die geleentheid gehad het nie, moenie bekommerd wees nie - deelname aan die Aurorasaurus-inisiatief kan jou dalk 'n stap nader bring om hierdie betowerende skouspel te aanskou.

vrae:

V: Hoe kan ek deelneem aan die opsporing van auroras deur Aurorasaurus?

A: Om deel te neem aan die dop van auroras, kan jy by die Aurorasaurus webwerf aanmeld en jou waarnemings verifieer.

V: Wat het wetenskaplikes deur die Aurorasaurus-inisiatief geleer?

A: Wetenskaplikes het ontdek dat ruimteweer intyds deur sosiale media opgespoor kan word, en die sigbaarheid van die noordelike ligte strek verder suid as wat voorheen voorspel is.

V: Hoe het die samewerking tussen wetenskaplikes en die publiek aurora-voorspellings verbeter?

A: Deur verslae wat deur burgers ingedien is in ruimteweermodelle in te sluit, het navorsers die akkuraatheid van auroravoorspellings aansienlik verbeter.