Nuwe perspektiewe op NASA se EMIT-instrument: kartering van metaanpuntbronne

In Julie 2022 het NASA die Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT)-instrument bekendgestel met die primêre doel om sleutelminerale in droë streke te karteer en die impak van hoë stof op ons klimaat te bestudeer. Baanbrekende nuwe navorsing het egter getoon dat EMIT die vermoë het om meer as 750 puntbronvrystellings van kweekhuisgasse op te spoor en te identifiseer, insluitend metaan, 'n kragtige kweekhuisgas wat verantwoordelik is vir klimaatsverandering.

Voorheen is metaanopsporingsinstrumente hoofsaaklik ontplooi in vliegtuie wat op laer hoogtes vlieg. Alhoewel hierdie instrumente hoër sensitiwiteit bied, is hul dekkingsarea en duur van waarneming beperk. Hulle word ook dikwels beskou as te afgeleë, riskant of duur vir wydverspreide ontplooiing. EMIT, aan die ander kant, werk vanaf die Internasionale Ruimtestasie, wat dit toelaat om metaanpluime vanaf 'n hoër uitkykpunt waar te neem wat 'n groter gebied dek.

EMIT se beeldspektrometer neem 50 myl-by-50-myl beelde, bekend as "tonele", van die Aarde se oppervlak vas. In sy eerste 30 dae van werking het die instrument 60% tot 80% van die metaanpluime opgespoor wat tipies tydens lugveldtogte waargeneem word. Hierdie merkwaardige vermoë maak nuwe moontlikhede oop vir die identifisering van beide groot en klein metaanbronne, insluitend "super-emitters" wat buite verhouding tot metaanvrystellings bydra.

Die identifisering van metaanpuntbronne is van kardinale belang om klimaatsverandering aan te pak. Metaan is tot 80 keer meer effektief om hitte vas te vang as koolstofdioksied, wat dit 'n beduidende bydraer tot aardverwarming maak. Deur spesifieke bronne van metaan vas te stel, kan wetenskaplikes geteikende strategieë ontwikkel om emissies te verminder en die uitwerking van klimaatsverandering te versag.

Die onlangse studie wat data van EMIT se metaanopsporing gebruik, beklemtoon verder die instrument se potensiaal buite sy primêre missie. Hierdie merkwaardige vermoë het verwagtinge oortref en het gewys hoe belangrik dit is om in innoverende tegnologieë te belê wat ons 'n omvattende begrip van ons planeet se klimaat bied.

Vrae:

V: Wat is EMIT?

A: EMIT staan ​​vir die Earth Surface Mineral Dust Source Investigation, 'n NASA-instrument wat in Julie 2022 gelanseer is om sleutelminerale in droë streke te karteer en die impak van stof op die klimaat te bestudeer.

V: Hoe bespeur EMIT metaanvrystellings?

A: EMIT gebruik sy beeldspektrometer aan boord van die Internasionale Ruimtestasie om metaanpluime op die aarde se oppervlak waar te neem, wat dit toelaat om puntbronne van metaanvrystellings te identifiseer.

V: Waarom is die identifisering van metaanbronne belangrik?

A: Metaan is 'n kragtige kweekhuisgas wat bydra tot aardverwarming. Die identifisering van spesifieke bronne van metaan stel wetenskaplikes in staat om geteikende strategieë te ontwikkel om emissies te verminder en klimaatsverandering te versag.

V: Hoe vergelyk EMIT se vermoë met tradisionele metaanopsporingsinstrumente?

A: Terwyl instrumente wat in vliegtuie ontplooi word, hoër sensitiwiteit bied, laat EMIT se hoër uitkykpunt en groter dekkingsgebied dit toe om beduidende metaanpluime op te spoor en puntbronne meer effektief te identifiseer.