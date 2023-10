'n Geleentheid om die ringvormige sonsverduistering op 14 Oktober 2023 te aanskou

Die maan sal op Saterdag 14 Oktober tussen die aarde en die son verbygaan, wat 'n geleentheid bied vir mense regoor die Verenigde State om 'n ringvormige sonsverduistering te sien. Ook bekend as 'n "ring van vuur" verduistering, hierdie verskynsel vind plaas wanneer die Maan op of naby sy verste punt van die aarde is. Anders as 'n totale sonsverduistering, lyk die Maan kleiner tydens 'n ringvormige verduistering en sluit dit nie die Son heeltemal uit nie. As gevolg hiervan is 'n helder ring van Son sigbaar, wat die ring van vuur effek skep.

NASA sal regstreekse dekking van die verduistering aanbied wat om 11:30 vm EDT begin. Die agentskap se dekking kan verkry word deur NASA Television, die agentskap se webwerf en die NASA-toepassing. Daarbenewens sal die regstreekse uitsending op NASA se Facebook-, Twitter- en YouTube-rekeninge gestroom word.

Die ringvormige sonsverduistering sal slegs sigbaar wees langs 'n smal paadjie wat strek van Oregon tot Texas in die Verenigde State. Buite hierdie pad sal mense regoor die aangrensende VSA, sowel as Puerto Rico en dele van Alaska en Hawaii, ’n gedeeltelike sonsverduistering kan waarneem waar slegs ’n deel van die Son deur die Maan bedek word.

NASA se dekking van die verduistering sal lewendige uitsigte vanaf verskeie plekke, onderhoude met wetenskaplikes en kundiges, en 'n lewendige V&A-segment insluit. Kykers kan hul vrae indien deur die hutsmerk #askNASA te gebruik.

Benewens die waarneming van die verduistering, sal NASA klinkende vuurpyle van White Sands, New Mexico lanseer, met wetenskaplike instrumente om die uitwerking van die verduistering op die atmosfeer te bestudeer.

Om veilige besigtiging van die verduistering te verseker, is dit noodsaaklik om gespesialiseerde sonfilters of indirekte besigtigingsmetodes te gebruik. Om direk na die Son te kyk sonder behoorlike oogbeskerming, selfs tydens 'n verduistering, kan uiters gevaarlik wees. NASA beveel aan om gesertifiseerde sonkrag-kykbril te gebruik of om 'n speldgatprojektor van huishoudelike materiaal te bou.

Die ringvormige sonsverduistering op 14 Oktober 2023 bied 'n unieke geleentheid vir burgerwetenskap. Burgerwetenskaplikes kan waarnemings oor klanke, temperatuur, wolkbedekking en meer bydra deur programme soos GLOBE Observer en Eclipse Soundscapes. Hierdie waarnemings sal wetenskaplikes help om die impak van verduisterings op die aarde se atmosfeer en dierelewe beter te verstaan.

Die volgende sonsverduistering sal op 8 April 2024 plaasvind, wanneer 'n totale sonsverduistering die Verenigde State van Texas na Maine sal oorsteek. ’n Gedeeltelike sonsverduistering sal ook regdeur die aangrensende VSA sigbaar wees, sowel as in Puerto Rico en dele van Alaska en Hawaii.

Vir meer inligting oor die komende ringvormige sonsverduistering, besoek go.nasa.gov/Eclipse2023.

Bronne:

– NASA