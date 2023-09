NASA-kapsule lewer die grootste asteroïdemonster ooit aan die aarde

’n NASA-ruimtekapsule met die grootste grondmonster wat ooit van ’n asteroïde versamel is, het suksesvol deur die aarde se atmosfeer gebaan en in ’n woestyn in die Verenigde State geraak. Die kapsule, vrygestel van die robotruimtetuig OSIRIS-REx, het in 'n aangewese landingsone wes van Salt Lake City, Utah, geland. Dit dui op die voltooiing van 'n gesamentlike sending van ses jaar tussen NASA en die Universiteit van Arizona.

Die hemelse monster is versamel van die asteroïde Bennu, wat vermoedelik 4.5 miljard jaar oud is. Die asteroïde word beskryf as 'n ou, 510 meter breë voorwerp wat tussen die Aarde en Mars geleë is. Daar word verwag dat die monster 'n mengsel van rotse en stofdeeltjies sal wees, ryk aan koolstof en van die vroegste vaste deeltjies wat in ons sonnestelsel gevorm word. Dit kan selfs eksotiese spesifikasies en korrels bevat wat voor ons Son is.

Die belangrikheid van hierdie sending lê in die grootte van die asteroïdemonster wat ingesamel is. Terwyl ander missies asteroïdemonsters in die verlede teruggegee het, is hierdie monster relatief aansienlik. Wetenskaplikes skat dat die kapsule minstens 250 gram rommel bevat, maar die presiese hoeveelheid sal bepaal word sodra die houer oopgemaak word. Hierdie missie bou voort op die sukses van Japan se JAXA-sendings, wat die weg gebaan het vir NASA se OSIRIS-REx-sending.

Australië is betrokke by die ontleding van die monsters, met kundiges van verskeie universiteite wat aan die navorsing saamwerk. Medeprofessor Nick Timms van Curtin Universiteit se Skool vir Aarde en Planetêre Wetenskappe is een van die wetenskaplikes wat die asteroïdemonster ontleed. Hulle doel is om die organiese molekules en verbindings wat op Bennu bewaar word, die vorming en volharding van asteroïdes soos Bennu, en die teenwoordigheid van hulpbronne soos water op hierdie asteroïdes te verstaan.

NASA hoop om waardevolle leidrade oor die oorsprong en ontwikkeling van rotsagtige planete soos die Aarde te ontdek deur die studie van asteroïdes soos Bennu. Hierdie asteroïdes is oorblyfsels van die vroeë sonnestelsel en kan organiese molekules bevat wat nodig is vir die opkoms van lewe. Die sukses van missies soos OSIRIS-REx dra nie net by tot ons kennis van die heelal nie, maar baan ook die weg vir toekomstige ruimte- en planetêre navorsing.

Bronne:

– NASA se OSIRIS-REx-sending

– Medeprofessor Nick Timms van Curtin Universiteit se Skool vir Aarde en Planetêre Wetenskappe