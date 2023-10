Die wonderlike ontdekkings van die asteroïde Bennu-sending

Wetenskaplikes vier baanbrekende ontdekkings nadat hulle die aanvanklike monsters ontleed het wat van die asteroïde Bennu gevind is. Hierdie monsters, wat deur die OSIRIS-REx-ruimtetuig na sewe jaar in die ruimte versamel is, het die potensiaal om waardevolle insigte te verskaf oor die oorsprong van ons planeet en die moontlikheid van buiteaardse lewe.

Die monsters is versigtig na 'n skoon kamer by Johnson Space Centre in Houston oorgeplaas om besoedeling te voorkom. Alhoewel die hoofhouer verseël bly, dui vroeë skattings daarop dat die sending suksesvol sowat 250 gram klippies en stof van die oppervlak van Bennu versamel het. Hierdie bedrag oortref die teiken van 60 gram wat voorheen as 'n sukses geïdentifiseer is, ver oortref.

Die herwinning van ongerepte monsters van 'n asteroïde soos Bennu is betekenisvol omdat dit wetenskaplikes in staat stel om die rotse en chemikalieë te bestudeer wat bestaan ​​het toe die planete meer as 4 miljard jaar gelede gevorm het. Daar word geglo dat Bennu 'n tydkapsule vir hierdie oer-era is, wat onskatbare leidrade verskaf oor die evolusie van die Aarde en die moontlikheid van lewe se oorsprong.

Voorlopige ontleding van die stofmonsters het reeds opwindende resultate opgelewer. Wetenskaplikes het 'n monster ontdek wat byna 5 persent koolstof per massa is en wat gehidreerde kleiminerale met oorvloedige water bevat. Hierdie bevinding ondersteun die teorie dat asteroïdes soos Bennu miljarde jare gelede die meerderheid van die aarde se water gelewer het.

Benewens die begrip van ons planeet se oorsprong, het die missie se bevindinge implikasies vir toekomstige ruimteverkenning. Die ondersoek van Bennu sal insig gee in die hulpbronne wat beskikbaar is op koolstofryke asteroïdes, wat deurslaggewend kan wees om menslike eksplorasie dieper in die Sonnestelsel aan te wakker.

NASA stel ook belang in planetêre verdediging, aangesien daar 'n klein kans is dat 'n botsing tussen Bennu en Aarde in die toekoms kan plaasvind. Om die aard van Bennu te bestudeer, sal wetenskaplikes help om strategieë te ontwikkel om moontlik die baan van dreigende asteroïdes te verander en te verander.

In 'n tyd gevul met negatiewe nuus, bied die ontdekkings van die asteroïde Bennu-sending 'n sprankie hoop en inspirasie. Die wetenskaplike gemeenskap wag gretig op die ontleding en verspreiding van die versamelde monsters om die geheimenisse van ons heelal verder te ontrafel.

Bronne: NASA/Erika Blumenfeld & Joseph Aebersold, Universiteit van Arizona