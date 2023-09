Asteroïdemonster bevat swart stof en puin, ontdek NASA

Wetenskaplikes van NASA het swart stof en puin gevind op die avionika-dek van die houer met die eerste diepruimte-asteroïdemonster wat in die Amerikaanse geskiedenis versamel is. Die ontdekking is gemaak nadat die aluminiumdeksel van die houer van die OSIRIS-REx-sending verwyder is. Die stof is glo deel van die monster en sal 'n vinnige ontleding ondergaan.

Die OSIRIS-REx-sending, wat in September 2016 van stapel gestuur is, het monsters van die koolstofryke asteroïde Bennu versamel met behulp van 'n langstok-vakuum. Van die monster se inhoud het egter verlore gegaan weens 'n deur wat vasgesteek was na afhaal. Die ruimtetuig het nou sy reis terug aarde toe begin nadat hy monsters oor 'n tydperk van sewe jaar waargeneem en versamel het.

Bennu word beskou as die mees "potensieel gevaarlike" asteroïde in die sonnestelsel, met 'n minder as 0.05% kans om die aarde in die laat 2100's te tref. Sommige wetenskaplikes glo dat asteroïdes soos Bennu moontlik 'n rol gespeel het om die aarde bewoonbaar te maak deur noodsaaklike elemente soos water, atmosferiese molekules en organiese materiaal te lewer wat nodig is vir die oorsprong van lewe.

Die monster, wat uit ongeveer 'n koppie rommel bestaan, is onlangs by NASA se Johnson Space Centre in Houston afgelewer. Kurasiekenners sal die Touch and Go-monsterverkrygingsmeganisme (TAGSAM) uitmekaar haal om toegang tot die monster binne te kry. ’n Nuwe laboratorium wat spesifiek ontwerp is vir die OSIRIS-REx-sending sal vir hierdie doel gebruik word.

Om die monster se integriteit te bewaar, sal die TAGSAM in 'n verseëlde oordraghouer geplaas word om 'n stikstofomgewing vir tot twee uur te handhaaf. Dit sal dan na 'n "handskoenboks" oorgeplaas word, waardeur wetenskaplikes en ingenieurs sonder besoedeling met die monster kan werk.

Die onthulling van die monster sal op 11 Oktober om 11:XNUMX ET regstreeks op NASA se webwerf uitgesaai word.

Bron: Fox News (geen URL verskaf nie)