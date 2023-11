NASA ontdek 'n nabygeleë rotsagtige eksoplaneet met aardagtige kenmerke

Wetenskaplikes wat NASA se Hubble-ruimteteleskoop gebruik, het 'n interessante ontdekking gemaak: 'n eksoplaneet wat net 22 ligjare daarvandaan geleë is en wat in grootte baie soos die aarde lyk. Gedoop LTT 1445Ac, hierdie rotsagtige eksoplaneet deel soortgelyke oppervlakswaartekrag met die Aarde, maar dit huisves 'n onherbergsame omgewing, met snikhete oppervlaktemperature wat 'n versengende 500 grade Fahrenheit (260 grade Celsius) bereik.

LTT 1445Ac, geleë in die sterrebeeld Eridanus, wentel 'n rooi dwergster binne 'n driedubbele sterstelsel. Rooi dwergsterre, kleiner en koeler as ons son, maak ongeveer 70% van die sterre in die Melkweg-sterrestelsel uit. Ten spyte van sy nabyheid aan die aarde, dwaal LTT 1445Ac ver van 'n bewoonbare susterplaneet af as gevolg van sy uiterste temperature.

Die eksoplaneet se meting, wat deur ses bane van die Hubble-ruimteteleskoop bepaal is, toon dat sy deursnee net 1.07 keer groter as die Aarde s'n is. Die Hubble-teleskoop het belangrike data ingesamel wat wetenskaplikes in staat gestel het om hierdie deurslaggewende parameter te bereken. Die ontdekking van LTT 1445Ac is verlede jaar gemaak deur NASA se Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), wat die transitometode gebruik om eksoplanete op te spoor deur die veranderinge in lig waar te neem wanneer 'n planeet voor sy ster verbybeweeg.

Met sy nabyheid en intrigerende kenmerke, stel LTT 1445Ac voor as 'n opwindende teiken vir toekomstige atmosferiese studies. Wetenskaplikes stel veral daarin belang om die spektroskopie-tegniek te gebruik om die atmosfeer daarvan te ontleed met beide die Hubble en die komende James Webb-ruimteteleskoop (JWST). Hierdie nabye aardse planeet dien as een van die min onskatbare geleenthede om die samestelling van 'n eksoplaneet se atmosfeer te bestudeer.

Soos ons begrip van eksoplanete uitbrei, bied ontdekkings soos LTT 1445Ac 'n blik op die uiteenlopende reeks planetêre stelsels wat ons sterrestelsel bevolk. Met gevorderde tegnologie en instrumente soos die Hubble en JWST, ontbloot sterrekundiges die geheime van verre wêrelde, wat die weg baan vir 'n dieper begrip van ons plek in die heelal.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is 'n eksoplaneet?

'n Eksoplaneet verwys na 'n planeet wat 'n ander ster as die Aarde wentel. Hierdie planete, wat dikwels in verafgeleë sterrestelsels geleë is, demonstreer die geweldige verskeidenheid hemelliggame in die heelal.

V: Hoe word eksoplanete ontdek?

Wetenskaplikes gebruik verskeie metodes om eksoplanete op te spoor. Een algemene tegniek is die transito-metode, wat behels dat veranderinge in 'n ster se helderheid gemonitor word terwyl 'n planeet voor dit verbybeweeg, wat veroorsaak dat die ster se lig tydelik verdof.

V: Wat is spektroskopie?

Spektroskopie is 'n tegniek wat gebruik word om die samestelling en eienskappe van 'n voorwerp, soos 'n eksoplaneet se atmosfeer, te bestudeer. Dit behels die ontleding van die golflengtes van lig wat deur die voorwerp geabsorbeer of uitgestraal word, wat waardevolle insigte in die chemiese samestelling daarvan verskaf.

V: Wat is die James Webb-ruimteteleskoop (JWST)?

Die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) is 'n opkomende ruimteteleskoop wat in 'n wentelbaan sal lanseer. Dit is ontwerp om die heelal in infrarooi lig waar te neem, wat sterrekundiges in staat stel om verafgeleë hemelse voorwerpe, insluitend eksoplanete, in ongekende detail te bestudeer.