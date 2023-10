NASA vind potensiële leidrade vir die oorsprong van lewe op aarde in asteroïdemonsters

By

NASA het aangekondig dat monsters wat van die asteroïde Bennu versamel is, koolstof, water en moontlike insigte in die oorsprong van lewe op Aarde bevat. Die monsters is deur die Osiris-Rex-ruimtetuig versamel, wat twee jaar lank Bennu bestudeer het voordat dit na sy oppervlak neergedaal het en na die aarde teruggekeer het.

Die aanvanklike ontleding van die “bonus”-monster wat van Bennu se buitekant ingesamel is, is hoogs belowend. Wetenskaplikes het oorvloedige koolstof geïdentifiseer, sowel as kleiminerale wat water bevat. Hierdie elemente kon moontlik miljarde jare gelede op die Aarde neergestort het, wat gehelp het met die ontwikkeling van lewe op ons planeet.

Terwyl die hoofmonsterkamer nog oopgemaak moet word, is die materiaal wat aan die buitekant van die houer gevind is sorgvuldig bewaar vir ontleding. NASA en wetenskaplikes regoor die wêreld sal die volgende twee jaar spandeer om die monsters in detail te bestudeer. Die agentskap het hom daartoe verbind om ten minste 70% van die steekproef te bewaar vir navorsing wat vir dekades sal voortduur.

Hierdie bevindinge open nuwe moontlikhede om die prosesse te verstaan ​​wat gelei het tot die ontstaan ​​van lewe op Aarde. Deur die samestelling van asteroïdes soos Bennu te bestudeer, hoop wetenskaplikes om insig te kry in die bestanddele wat nodig is vir lewe en hoe hulle moontlik na ons planeet vervoer is.

Die ondersoek na die asteroïdemonsters verteenwoordig 'n belangrike stap vorentoe in ons begrip van die oorsprong van lewe. Die data wat van Bennu ingesamel is, het die potensiaal om ons kennis van die heelal en ons plek daarin te hervorm.

