NASA se James Webb-ruimteteleskoop ontdek spore van lewe op Jupiter se maan Europa

NASA se James Webb-ruimteteleskoop het 'n baanbrekende ontdekking op Jupiter se maan, Europa, gemaak. Die teleskoop se infrarooi kamera het beelde van Europa se unieke terrein vasgelê, wat interessante spore van lewe in die vorm van oorvloedige koolstofdioksied onthul.

Europa is 'n maan wat gekenmerk word deur uiterste koue temperature, bekend as 'n "ysig terrein." Binne hierdie ysige sone het die James Webb-ruimteteleskoop 'n oorvloed koolstofdioksied opgespoor. Dit is betekenisvol omdat koolstof 'n bousteen van lewe is.

Die bevindinge van hierdie ontdekking is op 21 September 2023 in die joernaal 'Science' gepubliseer. Twee spanne onafhanklike sterrekundiges het aan die studie saamgewerk, met die doel om tekens van 'n ruimtesterrewag op Europa se oppervlak op te spoor. Die studie se bevindinge dui sterk op die teenwoordigheid van koolstofdioksied op Europa, wat belowende aanwysers bied van potensiële lewe in die toekoms.

Geronimo Villanueva, die hoofskrywer van die studie, het verduidelik dat die chemiese diversiteit van Europa se oseaan die sleutel is om te bepaal of die koolstofgas bevorderlik of inhiberend vir lewe is. Europa staan ​​uit as een van die min hemelliggame in ons sonnestelsel waar wetenskaplikes glo lewe kan bestaan. Onder sy ysige oppervlak lê 'n oseaan wat twee keer die hoeveelheid water bevat wat in die Aarde se oseane voorkom.

NASA herinner ons egter daaraan dat die teenwoordigheid van koolstof alleen nie voldoende is vir lewe om te floreer nie. Dit vereis 'n energiebron, soos organiese voedingstowwe, en 'n deurlopende toevoer van organiese molekules.

Navorsers het verder ondersoek of die koolstof op Europa se oppervlak via meteoriete aangekom het of van die maan se eie oseaandieptes afkomstig is. Hulle het hul aandag gevestig op die Taro Regio-streek, waar 'n aansienlike konsentrasie koolstofdioksied gevind is. Hierdie streek lyk ruig met oorvloedige ys, wat oppervlakbeweging en veranderinge suggereer.

Aangesien koolstofdioksied nie stabiel op Europa se oppervlak is nie, het die span tot die gevolgtrekking gekom dat dit waarskynlik van die maan se oseaan afkomstig is. Hierdie bevinding is betekenisvol omdat dit daarop dui dat koolstof waarskynlik langs die see-afgeleide soute opgeduik het wat voorheen deur die Hubble-ruimteteleskoop in dieselfde streek geïdentifiseer is.

Samevattend, die James Webb-ruimteteleskoop se ontdekking van oorvloedige koolstofdioksied op Europa se ysige terrein bied aanloklike bewyse van potensiële lewe op hierdie maan. Verdere verkenning en ondersoek sal nodig wees om die toestande te bepaal wat nodig is vir lewe om in Europa se seedieptes te floreer.

