NASA se gebrek aan deursigtigheid oor die koste van ruimte-lanseringstelsel-vuurpylprogram

’n Onlangse verslag van die Government Accountability Office (GAO) onthul dat NASA nie deursigtigheid het wanneer dit kom by die ware koste van sy Space Launch System (SLS)-vuurpylprogram nie. Die verslag ondersoek die miljarde dollars wat toegeken is aan die ontwikkeling van die massiewe vuurpyl, wat 'n suksesvolle debuutlansering gehad het met die Artemis I-sending aan die einde van 2022. Verbasend genoeg het NASA-amptenare erken dat die vuurpyl te duur is om sy maanverkenningspogings as deel te ondersteun van die Artemis-program.

Een van die groot bekommernisse wat die GAO uitgespreek het, is NASA se besluit om nie die produksiekoste van verskeie SLS-vuurpylelemente te meet nie. In plaas daarvan beplan NASA om produksiekoste en bekostigbaarheid te monitor deur middel van 'n vyf-jaar skatting, wat die verslag beskou as "swak gereedskap" om koste oor tyd te meet.

Daarbenewens beklemtoon die verslag dat NASA se kosteberamings nie vertragings vir Artemis-missies in ag neem nie. Die Artemis II-bemanende vlug om die Maan sal waarskynlik nie voor 2025 gelanseer word nie, met die bemande landing op Artemis III wat waarskynlik verder vertraag sal word. Ten spyte hiervan beweer sommige NASA-amptenare dat hierdie vertragings nie die program se kosteberaming sal beïnvloed nie, wat twyfelagtig lyk.

Om die kwessie van onvolhoubare koste aan te spreek, het NASA-amptenare die behoefte erken om die bekostigbaarheid van die SLS-program te verbeter. Hulle het 'n vier-stap plan uiteengesit om koste te verminder, insluitend die stabilisering van die vlugskedule, die bereiking van leerkurwe-doeltreffendheid, die aanmoediging van innovasie en die aanpassing van verkrygingstrategieë. Spesifieke kostebesparingsdoelwitte is egter nie geïdentifiseer nie.

Terwyl NASA se erkenning van die buitensporige koste prysenswaardig is, wek die verslag twyfel oor of hulle koste effektief kan beheer. Selfs met pogings om enjinkoste met 30% te verminder, bly die SLS-vuurpylenjins aansienlik duurder in vergelyking met enjins in die kommersiële mark.

Ten slotte beklemtoon die GAO-verslag die gebrek aan deursigtigheid in NASA se kosteberamings vir die SLS-vuurpylprogram. Terwyl NASA die behoefte erken om die kwessie van bekostigbaarheid aan te spreek, moet dit nog gesien word of hulle koste effektief kan beheer en die program op die lang termyn volhoubaar kan maak.

Bronne:

Government Accountability Office (GAO) Verslag oor NASA se Space Launch System: [Voeg verslag-URL in]

Definisies:

1. Government Accountability Office (GAO): Die Verenigde State se regeringsagentskap wat verantwoordelik is vir die versekering van deursigtigheid en aanspreeklikheid in die gebruik van belastingbetalersdollars.

2. Ruimtelanseringstelsel (SLS): 'n Superswaar-hys-ontbytbare lanseervoertuig wat deur NASA ontwikkel is wat gebruik word vir diepruimteverkenningsmissies, insluitend die Artemis-program.

3. Artemis-program: NASA se inisiatief om ruimtevaarders teen 2024 na die Maan terug te keer en volhoubare maanverkenning te vestig.